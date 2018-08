Rita Maestre se casa este sábado con el escritor Manuel Guedán

Rita Maestre, concejal de Ahora Madrid y portavoz de gobierno municipal de Madrid, se casa este sábado con el escritor Manuel Guedán en una finca toledana en la localidad de Lucillos, según ha informado el portal El Digital de Castilla-La Mancha. En enlace será oficiado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La cita es a las 19 horas en una finca de la localidad.

Maestre, de 30 años, ha llevado con gran discreción tanto su relación con Guedán, de 33, como los preparativos de la boda. De hecho, la última relación conocida de la concejala del Ayuntamiento de Madrid era Íñigo Errejón, con el que terminó en 2015.

Guedán tiene un doctorado en literatura latinoamericana y colabora como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Es hijo de un profesor y doctor en Ciencias Políticas, además de editor en Demipage es co-editor de la revista Buen Salvaje. Escribió el libro Podemos. Una historia colectiva.



El futuro marido de Rita Maestre pertenece a una familia muy comprometida políticamente. Su padre Manuel empezó su vida política en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, maoísta; cumplió los 19 en la cárcel, ahora se declara votante socialista.

En una entrevista con EL PAÍS, padre e hijo hablaban de la situación política en España durante la elecciones de 2016. “La culpa es de todos, pero no por igual. Tenía que haber habido un pacto entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero Podemos quería destruir al PSOE y por eso ahora se abraza a Anguita, y el PSOE tampoco podía pactar con ellos por la división interna. Es una inmadurez democrática repetir las elecciones”, decía el padre. Su hijo respondía: “El PSOE no es dueño de su destino. Y en Podemos no veo culpa, sino responsabilidad. No hemos llegado hasta aquí para pactar un gobierno que no cambie lo esencial. La frustración sería brutal y francamente, entre que gobierne Rajoy o Sánchez, veo una diferencia mínima. No voto con miedo. Voto con la misma ilusión que en diciembre o más”. Manu, como le conocen en su familia, es partidario de que haya un referéndum en Cataluña.