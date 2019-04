Iglesias espera que el resto de padres españoles se animen a cambiar pañales ahora que él ha dado el primer paso

ME LLAMARON loco”, ha recordado Pablo Iglesias tras incorporarse de nuevo a la vida política después de su baja de paternidad. “¿Un hombre cambiando pañales? Imposible’, me decían. Pues bien: lo conseguí. Y si yo pude, otros hombres también tienen que poder”, argumenta. El líder de Podemos asegura que tiene fotos que servirían de prueba para los escépticos, aunque advierte de que pueden herir la sensibilidad de los más escrupulosos. “Esto no es como lo de que la Tierra es plana”, asegura, para explicar que el cambio del primer pañal le llevó seis horas, pero lo realizó “sin que una mujer me ayudara”. “No quiero ser visto como un héroe, sino como un ejemplo a seguir”, concluye el político, insistiendo en que “hay retos virales más peligrosos”.

Qué hacer si ingieres por error una pastilla de homeopatía

Cinco pasos para combatir una posible sobredosis homeopática.

1. Ante todo, mantén la calma: los efectos del accidente tardarán años en notarse.

2. No bebas agua nunca más: la homeopatía funciona diluida en esta sustancia. Si la eliminas del organismo, no actuará.

3. Toma un pellizco de sal: como la pastilla era de azúcar, la sal neutralizará su efecto.

4. Avisa inmediatamente a alguien que no sea médico y ponte en sus manos.

5. Pregunta en Twitter y haz todo lo que te digan en los comentarios sin cuestionarlo.