"Tenemos niños pequeños y no tenemos con qué darles una gota de agua para tomar", "No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos Internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar", "no quiero cisterna, quiero agua de chorro", son algunos de los testimonios de las personas que buscan agua diariamente en todas estas vías alternativa durante una crisis que se ha pronunciado en el mes de marzo.