Dinero, rivalidades y escándalos: por qué estos 12 actores fueron despedidos de sus series

En todas estas series ha habido romances, muertes, traiciones y emocionantes giros de guion. Pero a menudo el espectador no tiene suficiente con eso y quiere más. Y en esas ocasiones, hay que recurrir a lo que sucede detrás de las cámaras. Los actores de ida y vuelta y los personajes que cambian de cara han sido una constante en la televisión de las últimas décadas debido a los despidos que a veces tienen lugar en las series más vistas del mundo. Repasamos algunos de los casos más sonados que, en ocasiones, dieron al traste con el éxito de sus ficciones.

Shannen Doherty en 'Embrujadas', de donde fue despedida, al igual que de 'Sensación de vivir".

- Shannen Doherty, 'lady' conflictos

¿Qué papel hacía? Brenda en Sensación de vivir (1990-2000) y Paige en Embrujadas (1998-2006).

¿Por qué la echaron? A falta de una serie, a Shannen Doherty (Tennessee, 1971) la echaron de dos. Antes de Lindsay y compañía, ella fue la primera gran chica mala de los noventa. En la serie que le dio la fama, Sensación de vivir, su comportamiento se volvió tan errático y difícil que sus compañeros de reparto empezaron a exigir, en 1993, compartir menos escenas con ella. Esto llevó a que el productor, Aaron Spelling, decidiese despedirla en 1994. Pero si algo tenía Doherty además de mala uva era carisma y una conexión indudable con el público, así que el propio Spelling le dio una segunda oportunidad en 1998 con Embrujadas. Aquí el romance duró tres años: según los medios de sociedad americanos Shannen no era una presencia agradable en el rodaje y la relación con su compañera de reparto, Alyssa Milano, era especialmente tensa.

Juan Echanove: "Dicen que yo he hecho una serie que se llama 'Cuéntame'. No tengo ni idea". Getty Images

- Juan Echanove, el despido incomprendido

¿Qué papel hacía? Miguel Alcántara en Cuéntame (2001-).

¿Por qué lo echaron? "Último día en Cuéntame como pasó [...] No me voy por voluntad propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza". Estas palabras de Juan Echanove (Madrid, 1961) publicadas en 2017 en su cuenta de Instagram dejaron al público impactado: el personaje de Miguel era una de las grandes bazas de la serie y llevaba doce años en el reparto. Y el mismo actor fue incapaz de responder a la pregunta de por qué se iba, aunque cree que obedece a razones más artísticas que personales: "Yo no es que me vaya porque la deje plantada ni muchísmo menos, es que han decidido prescindir de mi trabajo porque deciden que el personaje ya no tiene progresión". Su posición respecto a la serie en una entrevista concedida al programa Entre tú y yo en 2018 fue todavía más distante: "Dicen que yo he hecho un programa que se llama Un país para comérselo y otro que se llama Cuéntame. No tengo ni puta idea".



Loles León se enfrentó al productor de 'Aquí no hay quien viva', el popular José Luis Moreno. Getty Images

- Loles León, la actriz que pidió más

¿Qué papel hacía? Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva (2003-2006).

¿Por qué la echaron? Paloma se convirtió en uno de los personajes más populares de una de las series más exitosas de la historia de la televisión en España, Aquí no hay quien viva. Tenía hasta su propia coletilla: "¡Y punto en boca!". Por eso la audiencia se quedó en shock cuando, al final de la segunda temporada, su personaje se cae por la ventana, se queda en coma y desaparece de la trama. La leyenda que se extendió es que Loles había pedido al productor de la serie, José Luis Moreno, una suma enorme de dinero por seguir con su personaje. La versión de Loles León (Barcelona, 1950) es que la serie comenzó como un proyecto efímero de verano que ella aceptó por un caché inferior al que cobraba habitualmente y, cuando se convirtió en un boom y se alargó, solo quiso cobrar su cifra habitual. Según Loles, al no conseguirla se fue. Según Moreno, él decidió que la actriz se fuese al matar a su personaje. "Cuando entraba en el plató era una princesa", contó Moreno en una entrevista. "No te puedes imaginar a nadie más profesional. Pero era doctor Jekyll y Mr. Hyde. Salía del plató y todo era malo”, añadió. La situación se arregló con los años, pues León volvió a trabajar con el mismo equipo en la que está considerada la secuela de la serie, La que se avecina, en 2016.

Charlie Sheen, el actor mejor pagado en una serie. Y no fue por la cuestión económica por lo que le echaron de 'Dos hombres y medio'.

- Charlie Sheen, el actor mejor pagado de la televisión pierde el control

¿Qué papel hacía? Charlie Harper en Dos hombres y medio (2003-2015).

¿Por qué lo echaron? El actor mejor pagado de la televisión se convirtió, de repente, en una bomba de relojería y el mayor foco de controversia de Hollywood por sus adicciones, su comportamiento fuera de control, su vida amorosa y sus comentarios ofensivos. Demasiado para una serie familiar de éxito: en 2011 Warner Bros decidió despedirlo. Sheen (Nueva York, 1965) ganaba 1,5 millones de euros por episodio (ojo, duraban 21 minutos). Mataron a su personaje y en las cuatro temporadas restantes lo sustituyó Ashton Kutcher.

Aina Clotet ha protagonizado, involuntariamente, uno de los debates más encendidos al no ser contratada para la serie 'Déjate llevar' por estar embarazada. Getty Images

- Aina Clotet, el despido más comentado de España

¿Qué papel hacía? No llegó a interpretar a una de las protagonistas de Déjate llevar (2019)

¿Por qué la echaron? La serie aún no se ha estrenado, pero es (muy a pesar de su directora, Leticia Dolera) una de las más comentadas en España desde otoño de 2018 después de que Dolera prescindiese de Clotet (Barcelona, 1982), supuestamente, por estar embarazada. Según Dolera, una voz feminista en redes sociales, esto era incompatible con su personaje e imposibilitaba que realizase el papel para el que se le había llamado. Aina Clotet denunció que se enteró del despido por terceros, algo que Dolera admitió como un gran error de comunicación con ella. Aina mantuvo que su embarazo no estaba lo suficientemente avanzado como para que se notase en las escenas y que en una industria donde trabajan tantas mujeres deberían estar contempladas estas situaciones. Durante unas semanas, España se dividió entre los que defendían a una o a otra.

Isaiah Washington, despedido de 'Anatomía de Grey' por sus comentarios homófobos.

- Isaiah Washington, el doctor tóxico

¿Qué papel hacía? El doctor Preston Burke en Anatomía de Grey (2005-).

¿Por qué lo echaron? En 2006, cuando se grababa la tercera temporada de Anatomía de Grey, se filtró a la prensa la noticia de una discusión entre Washington (Texas, 1963) y su compañero de reparto T. R. Knight durante la que el primero habría insultado al segundo con un término homófobo. Knight contaría muy poco después a la prensa que era homosexual. Pese a que Washington pidió perdón en un comunicado, no aceptó haberle llamado "faggot" ("maricón"). Knight sí lo mantuvo en alguna entrevista y afirmó que mucha gente lo había escuchado. ABC Studios, que producía la serie, decidió finalmente en junio de 2007 que no renovaría el contrato de Washington para más temporadas.

Suzanne Somers (derecha) pidió el mismo salario que John Ritter (izquierda) y la acabaron despidiendo. Ella fue una avanzada a su tiempo por pedir igualdad de trato entre actores y actrices.

- Suzanne Somers, la justiciera avanzada a su tiempo

¿Qué papel hacía? Chrissy en Apartamento para tres (1977-1984).

¿Por qué la echaron? En la telecomedia de los años setenta en la que un hombre se hace pasar por gay para poder compartir su apartamento con dos mujeres (su conservador casero prohibía que hombres solteros compartiesen casa con otras damas), Suzanne Somers (California, 1946) fue aclamada desde el principio como la gran estrella por su dulce interpretación de una rubia tonta con corazón. Sin embargo, todo se vino abajo cuando pidió un notable aumento de sueldo. ¿Qué pedía Suzanne? Sencillamente cobrar lo mismo que John Ritter, el protagonista masculino. Una petición demasiado avanzada para hace casi 40 años y que supuso que fuese despedida de la serie.

El conflicto entre Miki Molina y Ana Obregón provocó que el actor dejase 'Ana y los siete'. Getty Images

- Miki Molina, el novio de la jefa

¿Qué papel hacía? Tony en Ana y los siete (2002-2005).

¿Por qué lo echaron? Miki Molina (Madrid, 1963) y Ana Obregón (Madrid, 1955), protagonista y creadora de la serie, mantenían una relación analizada al milímetro por los medios. Unas polémicas fotos de ambos en actitud apasionada dentro de un coche acabaron con el amor: según se contó en algunas crónicas de sociedad, hubo un cruce de acusaciones entre ambos al sospechar que uno de los dos podía haber llamado a los medios. El desencuentro llevó, según esas mismas crónicas, a que Ana decidiese prescindir de su personaje en la serie. Y no de cualquier manera: Tony murió atropellado en el episodio 34.

Pilar Punzano en 'Cuéntame'. Getty Images

- Pilar Punzano contó lo que pasó

¿Qué papel hacía? Inés Alcántara en Cuéntame (2001-).

¿Por qué la echaron? Pilar Punzano (Madrid, 1980) sustituyó a Irene Visedo en su papel de hija de los Alcántara (Imanol Arias y Ana Duato) de los años 2010 a 2015, cuando la Inés original Irene Visedo abandonó temporalmente la serie para centrarse en trabajos cinematográficos. En 2015, cuando Visedo volvió, se inició un intercambio de reproches entre Arias y Punzano. “Considero que la anterior actriz se ha equivocado no queriendo estar en la serie. De hecho, creo que ya llevaba tiempo estando físicamente, pero no de otra manera”, dijo Arias de Punzano en una entrevista en Teleprograma. Punzano replicó desde su perfil oficial de Facebook: “Tienes la lengua tan larga como las manos, expadre”, y pasó a llamarlo "millonario con dinero público" y a explicar que “yo no me he ido de la serie, me han despedido de un día para otro". Según contó Punzano poco después en ABC, su despido podría haberse debido a que reclamó una subida de sueldo: "Me han echado del trabajo por pedir una cosa que es justa y, encima, me he enterado de mi despido por la prensa"

Los desacuerdos con Maggie Roswell, la actriz que ponía la voz de Maude, acabaron con el entrañable personaje de 'Los Simpson'. Wikisimpsons

- Maggie Roswell, la voz de Maude

¿Qué papel hacía? Maude Flanders en Los Simpson (1989-).

¿Por qué la echaron? La muerte de Maude Flanders en el episodio 14 de la temporada 11 de Los Simpson impactó a la audiencia: por primera vez, un personaje recurrente moría en una serie de dibujos animados. Años después se destapó el motivo: la actriz que le daba voz, Maggie Roswell (California, 1952), pidió un aumento de 3.500 euros en su sueldo anual para costearse el transporte entre su casa y el estudio de grabación. Fox, la productora, le ofreció... 130. La decisión de matarla puede parecer exagerada, pero lo cierto es que la condición de viudo insufló nueva vida al personaje de Ned Flanders y a sus tramas. Y, curiosamente, Roswell sí llego a un acuerdo para volver puntualmente y dar voz a Maude en apariciones y escenas oníricas.

Robert Downey Jr. con Calista Flockart, la protagonista de 'Ally McBeal'.

- Robert Downey Jr., de aquí a rehabilitación

¿Qué papel hacía? Larry Paul en Ally McBeal (1997-2002).

¿Por qué lo echaron? Hoy, cuando Downey Jr. es la tercera estrella más rentable de Hollywood gracias a sus películas de acción, resulta impensable que fuese un paria en el Hollywod de los noventa debido a sus continuos conflictos con las drogas. Pero en el año 2000, tras salir de una de sus múltiples estancias en rehabilitación, le dieron un papel en Ally McBeal (cuando la televisión no tenía el prestigio que tiene hoy y era vista, aún, como un paso atrás). Downey (Nueva York, 1965) estuvo durante las temporadas tres y cuatro con estupendas críticas y buenas cuotas de audiencia, pero sus problemas con las drogas continuaron. En abril de 2001 fue arrestado de nuevo, justo cuando faltaba por grabar el último episodio de la cuarta temporada en el que su personaje se casaba con Ally. Eso no solo trastocó el final de temporada, sino toda la temporada cinco, que se centraba en la vida de casados de Ally y Larry. El creador y los productores no tuvieron más remedio que despedir a Downey Jr.

Janet Hubert (abajo, en el centro, de morado) fue despedida de 'El príncipe de Bel Air'. La razón hay que preguntársela a Will Smith (arriba, de azul). Getty Images

- Janet Hubert, enfrentada sin tregua a Will Smith

¿Qué papel hacía? Era Vivian Banks en El príncipe de Bel Air (1990-1996, en la imagen, abajo en el centro).

¿Por qué la echaron? Los espectadores de El príncipe de Bel Air (o sea, decenas de millones en todo el mundo) se quedaron sorprendidos cuando de la temporada tres a la temporada cuatro la cara de la tía Vivian cambió de repente. Una nueva actriz había sido contratada para interpretarla. ¿Qué ocurrió con Janet Hubert (Chicago, 1956)? Su historia es una de las rivalidades más recordadas y comentadas de la televisón estadounidense: básicamente, su relación con la estrella de la serie, Will Smith, era nefasta. Smith declaró que la actriz quería más protagonismo y que le odiaba por ser un joven de 20 años con el papel protagonista en una serie de éxito. Hubert, por su parte, contó que Smith hacía bromas por su color de piel (Hubert era una actriz afroamericana de piel más oscura que la de Smith) y ella se sentía ofendida. "Nunca volveré a trabajar con un gilipollas como Will Smith. Todavía es un ególatra y no ha madurado nada", declaró en 2011.

