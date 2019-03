Jaime de Marichalar desmiente que su hija Victoria acudiera a un mitin de Vox

Resulta poco habitual encontrar en los medios de comunicación declaraciones de miembros (o exmiembros) cercanos a la familia del Rey. De ahí que haya sorprendido que Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena y por tanto excuñado del rey Felipe, haya hablado en público de sus hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, a los que ha defendido.

Al parecer, el que fue duque de Lugo está cansado y dolido por el trato que se le da a sus hijos en los medios de comunicación y de que se magnifiquen sus actos y palabras. Por ello afirma que "el 90% de lo que se dice de ellos es mentira". Marichalar ha hablado con la revista ¡Hola! acerca de las vidas de Felipe y Victoria, de 20 y 18 años, de sus aficiones y de sus estudios. Una de las cuestiones que aborda es la supuesta vinculación de Victoria Federica con Vox. Algunas informaciones aseguraron que la joven acudió a una fiesta que el partido celebró en el Teatro Barceló de Madrid a principios de marzo.

Sin embargo, ahora Jaime de Marichalar ha querido desmentirlo. "Se encontraba en la puesta de largo de una amiga y ni estuvo en el mitin ni es de ningún partido político", afirma en las páginas de la revista. Según el aristócrata, que no haya fotos de ella en el acto es la prueba definitiva de que no estuvo allí. "Si hubiera estado habría fotos y ahora estarían por todos los lugares publicadas", asegura.

ampliar foto Victoria de Marichalar, en una competición hípica en Madrid en noviembre de 2018. CORDON PRESS

Además, Marichalar afirma que, según la propia Victoria Federica, no hay noviazgo con el torero Gonzalo Caballero, con quien se la relaciona desde hace varios meses: "Se lo he preguntado y ella me dice que no. Pues si mi niña me dice que no es novia del torero, yo la creo".Sin embargo, fuentes próximas al torero aseguran que los jóvenes salen juntos y se han publicado varios reportajes gráficos de ambos que evidencian la relación.



Otro de los temas que aborda es el de la educación de sus hijos. Victoria pasó una temporada estudiando en un internado inglés, y ahora está en España convalidando asignaturas, pero no repitiendo curso, algo que nunca le ha sucedido ya que es "una buena estudiante, siempre ha ido a curso por año". Según cuenta, la infanta Elena quería que la joven pasara otro año en Reino Unido, pero él se negó: "Me parecía que ya estaba bien, y yo quería estar con mi hija".

El año que viene Victoria estudiará en la Universidad e irá al mismo centro privado al que acude su hermano, el The College for International Studies, CIS, sito en la calle Velázquez de Madrid, para el que no hace falta aprobar la prueba de Selectividad española, que cuenta con apenas 200 alumnos y que cuesta unos 20.000 euros por año. La joven cursará Administración y Dirección de Empresas, igual que su hermano Felipe.

Felipe de Marichalar, en septiembre en la universidad. CORDON PRESS

"Por cierto, que mi hijo está sacando su curso, está muy centrado y le va muy bien en su carrera", afirma su padre en la revista. Al parecer, está orgulloso de la forma de ser y el carácter algo revoltoso de Felipe: "No me hubiese gustado nada que mi hijo fuese el empollón y el típico que siempre levanta la mano porque se lo sabe todo. Yo prefiero que sea así como es, un buen chico, espabilado, y que disfrute". Según él, sin embargo, su hija es "más lista: es mujer y es más lista y no se la ve tanto como a su hermano".

En cuestiones de imagen, considera a su hija "ideal" y cree que tiene "mucho estilo". Asegura que, lo mismo que Felipe "es igual que la infanta", Victoria ha heredado la elegancia de su madre, Concepción Sáenz de Tejada, la duquesa viuda de Ripalda, que falleció hace cinco años. Afirma que la joven "sabe comprar muy bien" y que él a veces le hace regalos de calidad, como un clásico bolso 2.55, uno de los modelos más famosos de la casa Chanel, que cuesta entre 3.000 y 6.000 euros. "Ese bolso se lo regalé porque era un obsequio que le había hecho yo a mi madre y me pareció bonito que mi hija tuviera el bolso de su abuela. Encontré que era un recuerdo precioso. En cuanto se lo puso empezaron a meterse con ella", lamenta.