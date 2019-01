Matan a tiros al rapero gay Kevin Fret en Puerto Rico

El rapero y activista LGTBI, Kevin Fret, de 24 años, ha muerto tras ser tiroteado en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, este jueves. El músico era considerado el primer artista latino de trap declarado abiertamente gay.

Según informa la BBC, al artista puertorriqueño le dispararon ocho veces mientras circulaba en moto por las calles de la capital durante la madrugada del 10 de enero, y fue trasladado al hospital más cercano sin que ya se pudiera hacer nada por él. La policía de San Juan ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El homicidio es ejemplo del repunte de la violencia en el país, pues se eleva a 22 la cifra de asesinatos en Puerto Rico en lo que va de año, según fuentes policiales.

Tras confirmar su muerte, el representante de Fret, Eduardo Rodríguez, describió al rapero como "un alma artística" que tenía pasión por la música. "No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos hace saber que una persona con tantos sueños tenga que irse. Esta violencia debe parar", añadió.

La carrera de Kevin Fret comenzó en 2018, con el lanzamiento de la canción Soy así, que se convirtió en todo un éxito y acumula ya más de medio millón de reproducciones. "No me importa lo que la gente tenga que decir sobre mí. Voy a actuar así, con mi pelo rubio, mis uñas negras, mostrando mi tripa, reluciente de pies a cabeza", dijo en una de sus últimas entrevistas a la revista Paper el año pasado. “Veo a jóvenes gais o lesbianas que ahora me ven como un modelo a imitar, que dicen, no le importa lo que tenga que decir nadie más, puedo hacerlo yo también”.

Según apunta The New York Times, Fret vivía en Miami los últimos meses donde, el pasado junio, fue víctima de una agresión. El artista aseguró que había sido atacado por su condición sexual. Fret se convirtió en un referente del colectivo LGTBI al ser el primer cantante de trap en español en no esconder su homosexualidad, como mostraba en sus redes sociales, en sus canciones y en todas sus entrevistas. “Los hombres lo van a ver así, yo soy yo, y no me tengo que esconder detrás de un personaje para demostrar quién soy”, dijo para la web Rapetón en abril.