David Muñoz y otros chefs que adelgazan entre fogones

No es cuestión de moda, sino de salud y cambio de mentalidad. Así al menos quieren dejarlo claro algunos de los cocineros que han adelgazado considerablemente en los últimos años. El último en sumarse a esta lista ha sido el chef David Muñoz, que ha publicado en sus redes sociales una imagen del antes y el después de su cambio físico. “A la izquierda, hace cinco años cuando ‘comía como un cerdo’ y no hacía deporte. A la derecha, en la actualidad, ‘comiendo como un cerdo’ e intentando correr como un galgo”, ha escrito el marido de Cristina Pedroche junto a dos fotografías suyas.

Según cuenta el dueño de los restaurantes StreetXO y DiverXO, en estos últimos cinco años ha perdido hasta 30 kilos, una transformación que ha sido propiciada en gran medida por el ejercicio. El cocinero se ha convertido en un auténtico runner y, como muestra en sus redes sociales, siempre que puede se apunta a una maratón, practica ejercicio con su pareja e, incluso, salen a correr juntos por el parque.

Muñoz asocia su transformación, además de al deporte, a un cambio de mentalidad. “En la izquierda estaba devorado por los demonios. En la derecha me siento libre y feliz por primera vez”, responde el chef a uno de los cientos de comentarios que ha generado su publicación, con opiniones muy enfrentadas. Entre estas también destaca la de su pareja. “Pues yo te veo guapísimo también”, ha escrito la propia presentadora.

David Muñoz no ha sido el único que ha querido mostrar su transformación en las redes sociales. Recientemente, Alberto Chicote publicaba una imagen en su cuenta de Instagram de hace 14 años donde se aprecia que tenía más peso. “Fotos de otros tiempos. Noviembre de 2004, creo. Ahora me veo y casi no me reconozco”, escribía el también presentador de televisión. En los últimos años el chef ha perdido 35 kilos y ha pasado de 112 a los 77 que pesa ahora. Una cifra que para él no es reseñable aunque sí lo es el cambio de hábitos que ha dado a su vida tanto con la alimentación como con el ejercicio, ahora protagonista de su rutina diaria. “Intento evitar la palabra dieta porque parece un concepto temporal y no debe ser así”, ha dicho en una entrevista con este diario.

Paco Roncero también vivió hace ya unos años un proceso similar. Pasó de los 112 a los 78 kilos y, en su caso, correr fue su gran aliado. “En mi primer día, solo aguanté ocho minutos, pero sentí tal liberación de no pensar en nadie más que en mí mismo, en dar un paso tras otro. Para mí fue uno de los días más impresionantes de mi vida. Me dije: ‘Esto es lo que voy a hacer, correr”, contó en 2016 en una entrevista con la revista ICON. Además del ejercicio, Roncero reconoce que empezó a cuidar su alimentación y, aunque al principio hacía dieta y tenía que privarse de muchos alimentos, más adelante aprendió a comer de todo y combinar el deporte con un buen menú. De hecho, le sirvió como fuente de inspiración para escribir su libro Correr, cocinar y ser feliz (Ediciones B), donde además de contar su experiencia adelgazante recomienda recetas saludables.

El caso de David de Jorge fue extremo. De los 267 kilos que pesaba consiguió perder en un año y medio más de 130. El proceso de transformación lo contó, además de en el libro Más de cien recetas adelgazantes pero sabrosas (Debate) que escribió junto a su amigo Martín Berasategui, en un documental para Euskal Telebista, El peso y el espejo. Pasó en un par de ocasiones por quirófano, la primera para colocarse un balón gástrico y, la segunda, para someterse una reducción de estómago. “Ya no tengo que reservar dos plazas de avión, me puedo atar los cordones, me ha bajado el azúcar y encuentro mi talla, la 62, en una tienda normal”, dijo el chef vasco conocido como Robin Food en una entrevista a Diario Sur.

Otro caso muy sonado fue el del televisivo chef Jordi Cruz. Uno de los jueces de Masterchef experimentó un cambio de imagen a raíz del reto que protagonizó en la revista Men’s Health España en marzo de 2014, por el que perdió entre nueve y doce 12 kilos tras machacarse más de cuatro meses en el gimnasio. Cruz reconoce que tras la portada recuperó unos pocos, pero el deporte como nuevo hábito hizo que en lugar de grasa, cogiera músculo.