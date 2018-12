Chicote, fenómeno mediático más allá de la cocina

Alberto Chicote aparece por la puerta acompañado de su mujer. La cita es en su restaurante Yakitoro situado en los aledaños de la Gran Vía madrileña, y acaba de llegar del otro local del mismo nombre que el chef posee en el Paseo de la Castellana. Saluda a los camareros y a algún que otro cliente que le reconoce, pero se dirige rápido a la mesa donde tiene lugar esta entrevista porque, como diría Francisco Umbral, él ha venido a hablar de su libro. Acaba de publicar Recetas para tu corazón, un libro con propuestas cardiosaludables para personas con diabetes.

Concienciado en que la sociedad tiene un grave problema con esta enfermedad, que él mismo define como “la pandemia del siglo XXI”, Chicote pone todo su empeño en hacer “un poco más fácil” el día a día de estos pacientes. El libro recoge nueve entrantes, diez segundos y nueve postres. Recetas fáciles y sencillas que, insiste se pueden llevar a cabo en todos los hogares. “Los platos están al alcance de todos. Procuro hacer todo lo que se pueda cocinar en casa con el sello de ser saludable, que no se basa solo en pollo a la plancha. Se puede comer bien y divertido”.

En España, el último estudio publicado recoge que 5,5 millones de personas padecen diabetes tipo 2, de los cuales, casi la mitad desconocía que padecía la enfermedad. Algo a lo que el cocinero le da mucha importancia. “Es una enfermedad muy seria que tiene el problema de que no duele, por eso la gente no sabe que la tiene”.

Según cuenta, la iniciativa surgió hace un par de años cuando Alianza por la Diabetes le propuso recopilar en un libro estas ideas. Algo que también le gustó al cocinero fue que el recetario podría llegar a todos los hogares, pues se puede adquirir gratuitamente online en formato ebook. Además de las recetas, Chicote también pone la imagen. “Me parece perfecto poder experimentar en primera persona cuáles son los cambios”.

En los últimos años el chef ha perdido 35 kilos y ha pasado de 112 a los 77 que pesa ahora. Una cifra que para él no es reseñable aunque sí lo es el cambio de hábitos que ha dado a su vida tanto con la alimentación como con el ejercicio, ahora protagonista de su rutina diaria. Sabe que muchos se quedan simplemente con el “cómo ha conseguido adelgazar” y no el por qué, y destaca que es en esa pregunta donde tiene que llegar el cambio de mentalidad. “Intento evitar la palabra dieta porque parece un concepto temporal y no debe ser así”.

ampliar foto El cocinero Alberto Chicote, en su restaurante Yakitoro, en Madrid, este mes. © Carlos Rosillo EL PAÍS

Aclara que no le motivó ninguna enfermedad. Todo surgió como pretexto para realizar en primera persona uno de sus programas de televisión, En forma en 70 días, donde mostró ante las cámaras cómo perder peso cambiando de hábitos en ese tiempo. La grabación llegó a su fin, pero Alberto Chicote continuó con su nuevo modo de vida y siguió adelgazando. “Ya no como dulces, aunque antes no bebía mucho, ahora solo lo hago en ocasiones especiales, no compro productos etiquetados ni procesados y, lo que antes hacía en coche ahora lo hago andando”, explica. “Además, en casa no falta mi media hora en la cinta mientras veo las noticias”, añade.

Su cambio físico ha sido protagonista estos últimos meses igual que su último programa, ¿Te lo vas a comer?, donde el chef y presentador de televisión muestra su lado más justiciero denunciando fraudes o destapando engaños que se producen en torno a la alimentación, como en residencias u hospitales. Satisfecho con la buena respuesta que ha obtenido por parte del público, el cocinero confirma que habrá una segunda temporada.

En solo seis años y medio en televisión, Chicote ha presentado hasta ocho programas en prime time, aunque nunca ha dejado de lado su gran pasión. “La cocina no la puedo echar de menos porque estoy metido en ella todo el día. Cuando no estoy grabando estoy en mis restaurantes”, señala sobre los dos Yakitoro de Madrid además del bar taberna que también posee en plena Puerta del Sol madrileña. Admite que compaginar todo no siempre es fácil, sobre todo por la máxima implicación que tiene con cada proyecto. Motivo por el que, a sus 49 años, las estrellas Michelin siguen sin entrar en sus planes. “No podría estar con la televisión más los tres restaurantes si estos fuesen de otro nivel. Aquí delego en un equipo estupendo y las cosas funcionan muy bien”.