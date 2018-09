Alberto Chicote, cocinero, reportero y justiciero

Si en Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote acude a restaurantes que le llaman para tratar de reflotar el negocio, en su nuevo programa, ¿Te lo vas a comer?, el cocinero pedirá explicaciones a los responsables de diferentes injusticias y fraudes alimenticios. El formato se ha presentado en el FesTVal de Vitoria como una de las apuestas de La Sexta para esta temporada y tiene previsto su estreno en las próximas semanas.

Desde hospitales públicos donde la comida que se da a los pacientes deja mucho que desear, no se les da lo que se les dice o se incluye productos en la dieta que no deberían tomar, hasta residencias de la tercera edad denunciadas por la deficiente atención de sus moradores, pasando por caterings ilegales o etiquetado y tratamiento incorrecto de pescado. Aspectos que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos pero que pueden poner en riesgo la salud de muchas personas.

“Parte de la esencia del programa es que nos hemos metido donde no nos habían llamado”, cuenta Chicote en la presentación. “En Pesadilla vamos a donde nos llaman y aquí vamos a recoger una denuncia, cogemos el guante, y nos metemos a saco”. Porque, como explica Chicote, la mayoría de los reportajes parten de una denuncia realizada por una persona particular, a partir de la que el equipo realiza una investigación con el cocinero como cara visible y encargado de entrevistar a expertos o implicados en el caso para pedir responsabilidades.

El cocinero parece cómodo en este nuevo rol más periodístico y reivindicativo, aunque también asegura que ha llegado a recibir amenazas. “Ha habido quien me ha dicho ‘si te metes en esto, voy a ir a por ti’. Pero me da igual”. En algunos casos, no ha tenido fácil llevar a cabo su trabajo y se ha llegado a encontrar incluso con caceroladas que le impedían hablar con afectados por los casos que estaba investigando. “Buscamos responsabilidades y queremos dar voz a quienes lo pasan mal por estas circunstancias”, dice el comunicador.

La intención del programa, producido por Atresmedia TV en colaboración con Cuarzo, es “levantar ampollas”, como dice Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo. Y esperan que, una vez que se emitan los reportajes, sus denuncias tengan consecuencias. El programa muestra una faceta diferente del mediático chef. “He descubierto que Chicote es una herramienta maravillosa para llegar a cualquier puerta y seguir y seguir hasta tener delante al responsable”, dice Marga Luis, directora de Cuarzo, que destaca lo complicado que ha sido conseguir ciertos testimonios recogidos en el programa.