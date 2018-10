El asombroso cambio físico de Alberto Chicote

Alberto Chicote ha reaparecido este fin de semana en televisión para hablar de su nuevo programa, ¿Te lo vas a comer?, de La Sexta, pero ha sido el propio chef quien ha acaparado toda la atención de los telespectadores debido a su asombroso cambio físico. Chicote llegó el pasado domingo al programa de Cristina Pardo, Liarla Pardo, con 31 kilos menos. “¿Dónde se ha quedado la otra mitad de Chicote?”, bromeaba la presentadora. “Se ha quedado en casa, cocinando. […] Simplemente he aprendido a llevar una dieta más sana y hacer ejercicio”, respondió el presentador de Pesadilla en la cocina o Top Chef, de 49 años.

La pérdida de peso del cocinero no es casual. Todo comenzó hace dos años, cuando decidió protagonizar él mismo el programa En forma en 70 días, donde mostró ante las cámaras cómo perdió peso y adoptó hábitos más sanos. “Yo no hacía ejercicio; no mantenía unos hábitos de ejercicio constantes. Nos pasa a muchos: que si no tengo tiempo, no me voy a levantar, hoy no me apetece... Pero cuando tienes que hacerlo cada día, ves que solo es cuestión de ponerse”, decía entonces a EL PAÍS en la presentación del formato.

Ahora, Chicote reconoce que, aunque no de manera tan intensa, sí ha intentado seguir con el deporte y con los hábitos saludables en su dieta. Este último es el tema que trata en su próximo programa, que se estrena este miércoles y cuyo objetivo es denunciar casos de fraude e injusticias relacionadas con la alimentación.

Este nuevo formato, donde el chef asumirá el papel de reportero y justiciero, incluye desde hospitales públicos donde la comida que se da a los pacientes deja mucho que desear o que incluye productos que no deberían tomar hasta caterings ilegales pasando por el etiquetado y tratamiento incorrecto de pescado. “Ha habido quien me ha dicho ‘si te metes en esto, voy a ir a por ti’. Pero me da igual”, aseguraba Chicote a este diario en septiembre, en el FesTVal de Vitoria.