“Cariño, tienes una videollamada de Papá Noel”

La cara de Quique, con seis años recién cumplidos, era todo un poema. ¿No estaba acaso hablando con el mismísimo Papá Noel desde el móvil de su madre? Y el caso es que no había ninguna duda. Ahí estaba, llamándole por su nombre, contestando a sus preguntas y comentándole cómo iban los preparativos de su viaje. “¿Y qué quieres que te dejemos de comer?”, pregunta ansiosamente. “Pues… un poco de turrón”, dice Santa. Y el salón de casa se convierte en todo un torbellino.

Xmas Time, que así se llama la app, es la idea de un grupo de gallegos involucrados en el mundo del móvil desde 2002, y que decidieron embarcarse en este proyecto hace ahora tres años. Con la ayuda de unos filtros distorsionadores, el padre o la madre pueden disimular su propia voz e interactuar con su pequeño, que vive en todo momento la inolvidable experiencia de estar conversando en directo con Papá Noel. Durante la fase beta acumularon 80.000 descargas, y hoy van ya por las 110.000. “Desde que nos convertimos en padres, nos atrajo la idea de hacer un proyecto relacionado con la Navidad, sobre todo el tema de Papá Noel y los Reyes Magos”, explica Enrique Marcote, uno de sus fundadores. “Vimos que todo lo que había usaba mensajes pregrabados, y pensamos que sería bonito que pudieran interactuar en tiempo real”.

La primera versión salió del horno en diciembre de 2015, y poco a poco fue puliendo su apariencia y sus funcionalidades. Mientras estuvo en fase beta, acumuló 80.000 descargas; hoy ya son 110.000 y está disponible en 13 idiomas (entre ellos, y además del español, francés, inglés, alemán, japonés, sueco, ruso, coreano y chino). Y una curiosidad: “Hasta ahora, Japón acumula el 60% de las descargas. Pero no tenemos ni idea de por qué ha funcionado tan bien allí, ya que no hemos hecho ninguna promoción... Después se sitúan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España”.

Una vez metidos en faena, decidieron usar un muñeco animado para representar a Santa Claus. Pero no estaban seguros de que fuera a funcionar, de que los pequeños lo aceptaran como real. Y fue ahí, cuenta Marcote, donde el espacio televisivo Barrio Sésamo acudió al rescate: “Nos dimos cuenta de toda la ciencia que había por detrás. Se hicieron muchos estudios antes y durante el programa sobre cómo interactuar con niños. Aprendimos que su cerebro es muy moldeable y que, si la situación en su conjunto era coherente, el niño la iba a asumir como cierta, sin cuestionarla”. De la misma manera que para ellos no era raro que un muñeco de trapo les estuviera hablando, aceptarían el avatar de Papá Noel. Y no se equivocaron.

Esta app española (por el momento, disponible solo en iOS) está adaptada, además, para que la usen ambos progenitores. Cuenta con tres filtros de voz diferentes, según el nivel de distorsión: suave, moderado y grave, siendo este último el que más usan las madres, mientras que los padres recurren a uno de los dos primeros. También, por supuesto, se puede usar sin filtro, en el caso de que el pequeño no conozca la voz de la persona que va a hablar. “Siempre recomendamos que hagan primero una llamada de prueba entre los adultos, para probar todas las opciones y ver con cuál se encuentran más cómodos”, explica Marcote. Para ello, la app proporciona los cinco primeros minutos gratis. A partir de ahí, se pueden comprar minutos, cuyos precios oscilan entre los 2,29 euros por un lote de 15 y los 7,99 euros que proporcionan minutos ilimitados (se puede usar la app tantas veces como se quiera). De una u otra manera, los minutos no caducan.

A un lado de la pantalla, el niño charla con Santa. En la pantalla, la estrella navideña habla, gesticula (imitando los movimientos faciales del adulto que está al otro lado de la videollamada), aplaude, manda besos y saluda. Al otro lado de la línea, los padres ven a su hijo en tiempo real y reaccionan a lo que este les cuenta. El recuerdo, además, perdurará, ya que las llamadas se quedan grabadas. “Desde entonces, cuando mi hijo veía a Santa Claus en un centro comercial, decía: “Este no es el de verdad”. Para él, el auténtico era el que le hablaba desde la app. A veces, yo estaba trabajando y me saltaba Santa; era mi hijo llamándole”, recuerda Marcote divertido.

Ahora, a organizar la escena

Ha llegado el gran día. El ambiente es festivo, y quizá nos hemos imbuido un poquito más de espíritu navideño con alguna de las múltiples emisoras de música navideña disponibles en iTunes o Google Play. Seas más de Papá Noel o de los Reyes Magos, colocas los juguetes en la habitación y vas a por tus hijos. ¿Hemos oído un ruido? ¿Lo oyes, Carlota? La imaginación de los pequeños se desboca, y algunos jurarán de mayores que ellos en verdad oían renos o camellos. Pero también podemos usar SantApp, una app gratuita y extremadamente realista que nos permitirá recrear la visita de Papá Noel o de los Reyes Magos con la ayuda de unos pocos efectos especiales. ¡Ah! Es gratis y está disponible en español e inglés para Android e iOS. Ahora solo queda disfrutar de las fiestas. Feliz Navidad.

