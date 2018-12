Una maestra cuenta la verdad sobre Papá Noel a niños de seis años y pierde su trabajo

Una maestra de Montville, Nueva Jersey, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Nueva York, ha sido despedida por contar a sus alumnos de primer grado, de seis y siete años, que Papá Noel no existe, lo que ha provocado que padres y pupilos no hayan comenzado con muy buen pie estas fechas navideñas. La decisión de la dirección del centro ha sido dejar a la profesora sin empleo y sueldo, según un comunicado del colegio, informa AP. El caso, conocido como El asunto de Santa, ha dejado perplejos a varios padres, que han visto cómo sus hijos han sufrido al conocer la verdad.

"Muchos de nosotros somos padres y hemos tenido que controlar el daño hecho por la maestra cuando los niños han llegado a casa”, colgó en Facebook Lisa Simek, una de las madres afectadas. Otra progenitora aseguró a una cadena local que “su hija de seis años, Adriana, estaba muy angustiada por la noticia: “Me ha roto el corazón. Mi hija es la mayor creyente del espíritu navideño”.

Antes de despedir a la maestra, el director del centro ya había enviado una carta a los padres para explicarles lo ocurrido, haciendo hincapié en la importancia de que “los niños conserven la inocencia durante estas fechas”. Él, que también es padre, añadió que entendía “la naturaleza sensible de lo sucedido”. Además, a la profesora no le bastó con desmontar a Papá Noel, ya que tras su respuesta acerca de Santa, los pequeños le preguntaron por el Ratoncito Pérez, los elfos o los conejos de Pascua, entre otros. “Los echó todos por tierra”, aseguran las mismas fuentes.

¿Cuándo o cómo contarles a tus hijos la verdad sobre Papá Noel?

Según los expertos, “cada niño lleva su proceso y ritmo”. Normalmente, es una vez que comienzan a formular preguntas sobre el tema del tipo "¿cómo es posible que los camellos quepan en el ascensor?". Entonces pueden estar preparados para escuchar la verdad. “Entre los ocho y los 11 años es cuando los pequeños suelen comenzar a cuestionarse la realidad sobre los Reyes Magos y a partir de los 12, la edad del desarrollo del pensamiento lógico-abstracto, la mayoría conoce la verdad”, explicaba en este artículo Carla Valverde García, psicóloga clínica infanto-juvenil del Centro de Salud Mental de Majadahonda.

Es cierto que hay padres que prefieren no contarles a sus hijos cuentos mágicos sobre la Navidad, predominando más el espíritu de la solidaridad y de compartir propios de estas fechas. Aunque son muchos los expertos que opinan que el pensamiento mágico es fundamental para el desarrollo normal y saludable de los más pequeños de la casa. El pensamiento mágico del niño, que le ayuda a través de la fantasía en la elaboración de estrategias para gestionar una realidad que no siempre resulta fácil, se mantiene en parte cuando es un adulto. “El hecho de creer en otra vida tras la muerte, así como las diversas creencias religiosas son puertas abiertas para mantener la ilusión, lo cual está muy relacionado con la creatividad, aunque por desgracia esta faceta se queda al margen y no se fomenta en la sociedad o la escuela, donde se anima poco a explorar, crear e imaginar”, explicaba Valverde.

¿Y por qué seguimos mintiendo los padres?

Un estudio de 2016, publicado en The Lancet Psychiatry, lanzaba esta pregunta y abría el debate. Su conclusión fue esta: “El posible beneficio que sacan los adultos con la farsa navideña podría deberse a la dureza de la vida real que requiere crear algo mejor, algo en lo que creer, algo en lo que tener esperanza o que sirva para regresar a una infancia perdida hace mucho tiempo”.

