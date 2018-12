30 héroes cotidianos (y heroínas) a los que parecernos en 2019

Por cada problema, una persona trabajando para solucionarlo. Así hemos visto el año 2018 en Planeta Futuro. En estos 12 meses hemos conocido innumerables obstáculos para el desarrollo, violaciones de derechos humanos y conflictos diarios que afectan a una o a muchas personas. Algunos invisibles, otros invisibilizados. Pero el pesimismo no ha logrado abrirse paso porque también hemos encontrado a hombres y mujeres dando lo mejor de sí mismos para dar con una respuesta, con un remedio, para evitar el olvido, para impulsar las vidas de unos, las carreras de otras, para acabar con injusticias de toda índole y condición.

Cada año, cuando echamos la vista atrás, no podemos sino maravillarnos con el trabajo, el tesón y el optimismo de las docenas de personas a quienes hemos entrevistado y que nos han enseñado que se puede hacer mucho, muchísimo, por los demás. Ha costado mucho realizar esta selección de héroes y heroínas de los cinco continentes. Están todos los que son, pero no son todos los que están sino, por suerte, miles más. En 2019 seguiremos conociendo nuevos perfiles que nos seguirán maravillando. Pero ahora, no dejes terminar el año sin saber un poco de estos que os presentamos:

