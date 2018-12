Penélope Cruz lanza una campaña para que no se usen pieles

Penélope Cruz lleva años demostrando su compromiso con diversas causas solidarias. Poco amiga de dejarse ver en las alfombras rojas o junto a su marido, el también actor Javier Bardem, si hay algo que la hace posar es precisamente eso: la solidaridad. Así, en junio se dejaron ver junto a Manuela Carmena, Ada Colau y muchos rostros de la cultura para apoyar Proactiva Open Arms. Y ahora es la propia Cruz la que decide unirse a otra causa: la lucha para que las pieles de animales dejen de usarse en prendas de ropa.

Así, la ganadora del Oscar se ha unido a PETA, la organización de personas por el trato ético de los animales, y ha lanzado una campaña con ellos. En una imagen en la que posa bajo gotas de lluvia y agarrando un gato atigrado, se lee: "Danos cariño. No uses pieles".

No es la primera vez que Cruz se une a esta organización, puesto que ya apareció en un anuncio con ellos en 2012. Ahora, la intérprete, de 44 años, también ha querido dar unas declaraciones para reafirmar su decisión. "Soy fuerte y tengo mi propia opinión", afirma. "Esas cualidades me han traído muchos problemas desde que era pequeña e iba al colegio, diciendo 'Eso no me gusta' y luchando con otros niños. Es parte de mi curiosidad por la vida".

Penélope Cruz, en la campaña para PETA.

Cruz —que, como remarcan desde PETA, siempre está en las listas de las mejores vestidas— se une así a la tendencia de muchos diseñadores que han decidido dejar las pieles fuera de sus colecciones, como Gucci, Jimmy Choo, Furla, Diane von Furstenberg o más recientemente Jean Paul Gaultier o Versace (con la que Cruz ha colaborado durante años). Ahora Chanel, de la que es imagen, ha asegurado también que dejará de usar pieles exóticas en un futuro. "Por fin, muchos diseñadores han decidido no usar pieles, y estoy deseando ver el día en el que no haya un animal en una jaula, o que sea capturado y asesinado por su piel", ha dicho Cruz a PETA.

Penélope Cruz apoya distintas causas de diversa índole. Apoya la investigación del cáncer infantil con la fundación Unoentrecienmil y se ha posicionado a favor de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. "Ellos mismos saben que no son la solución, pero entonces, ¿quién recogería a esa gente? Europa y el resto del mundo no pueden dar la espalda a este problema gigantesco, no vale mirar para otro lado. Sería el horror. Si no aceptamos encarar este hecho, ¿qué ocurrirá?", explicaba a este diario el pasado agosto. Además, hace unos meses presentó Write Her Future, una iniciativa de la firma cosmética Lancôme (de la que es embajadora) y la ONG Plan International contra el analfabetismo entre mujeres jóvenes. Allí desveló que tiene acogida a una niña india, hoy una joven, en su casa desde hace tres años.