El ‘youtuber’ mejor pagado de 2018 es un niño de siete años que habla de juguetes y que tiene los comentarios bloqueados

Ryan tiene siete años y 22 millones de dólares (unos 19 millones de euros) en una cuenta corriente controlada por sus padres. Los ha ganado en este 2018. Abrir juguetes y jugar con ellos frente a una cámara se ha convertido en el trabajo de este pequeño estadounidense, y en el entretenimiento de los 17 millones de personas que están suscritos a su canal de YouTube: Ryan ToysReview (que se puede traducir por "las reseñas de juguetes de Ryan"). Este pequeño es el youtuber que más dinero ha ganado en 2018, según Forbes, por encima de profesionales de la cosa influencer como Daniel Middleton o Jake Paul.

Pero, cómo empezó todo. En julio de 2015 uno de los vídeos de Ryan se hizo viral. En la grabación, que ya ronda el millón de reproducciones, Ryan aparece abriendo juguetes de Cars (la película de Pixar) escondidos en diferentes bolsas de tela gigantes. Cualquiera que haya estado cerca de un crío armado con juguetes descubrirá que las reacciones del pequeño no son muy distintas de las que puede tener cualquier criatura.

¿Qué es lo que hace que miles de personas sigan a diario los vídeos de un niño hablando de juguetes? "Soy entretenido y divertido", explicó el propio Ryan en una entrevista que concedió a la NBC. Ryan, al contrario que la mayoría de los youtubers, no sigue ningún guion.

En los vídeos, que van de los diez a los treinta minutos de duración, Ryan se emociona al abrir las cajas, maniobra con los juguetes e interactúa con sus padres, que salen en muchas de las grabaciones. La edición de los vídeos, los efectos audiovisuales y los rótulos que insertan -tarea que desempeñan sus progenitores- es otro de los puntos fuertes del canal. En uno de sus últimos vídeos, el niño aparece jugando con un dinosaurio interactivo. Explica las funciones que tiene y lo pasea por toda la casa. Ryan es espontáneo y divertido. Se ríe con su padre cuando este coge en brazos al animal y simula darle de comer o le acaricia el lomo. Pero hay algo más. Los vídeos de Ryan ToysReview muestran a los seguidores del canal cómo son y cómo funcionan los juguetes que están de moda en el mercado infantil. Y si a Ryan le gustan y se divierte con ellos, es fácil que a sus jóvenes admiradores les ocurra lo mismo.

La capacidad de persuasión de Ryan provoca que muchos de los juguetes que muestra en YouTube se agoten en las tiendas rápidamente. "Ryan es un caso único. Nunca habíamos visto a un niño tan pequeño alcanzar este éxito. Lo normal es ver en YouTube a niños que superan los siete años, que es cuando tienen más vocabulario y madurez", declaró en The Verge Jim Silver, jefe del portal de reseñas Toys, Tots, Pets, and More.

Forbes acaba de hacer público que Ryan, que el año pasado entró en la lista quedándose en el octavo puesto, es el youtuber que más dinero ha ingresado en 2018. Además del éxito de ToysReview, este pequeño influencer lanzó el pasado verano su propia colección de juguetes con el apoyo de la potente cadena de supermercados estadounidense Walmart.

La madre del youtuber asegura que hasta el año pasado compraban casi todos los juguetes que el niño desembalaba frente a la cámara. Pero esta situación cambió cuando el canal entró en la lista de Forbes. A partir de ese momento las marcas comenzaron a enviarles juguetes para que aparezcan en sus vídeos. Juguetes que una vez se han utilizado donan a causas benéficas.

Tres años después de que comenzaran su aventura en YouTube, la suma total de todas las visitas que reciben los vídeos de Ryan da como resultado la obscena cantidad de 26.000 millones de reproducciones. En solo un año el canal ha doblado sus ingresos y ha desbancado al youtuber especializado en videojuegos Daniel Middleton (Reino Unido, 27 años), que el año pasado ocupaba el primer puesto y este 2018 se conforma con el cuarto lugar de la lista. El segundo puesto de la lista de Forbes es para Jake Paul (EE. UU., 21 años, que se embolsó 21,5 millones de dólares -19 millones de euros- por hablar de sus intimidades) y el tercero lo ocupa Dude Perfect (un grupo de personas que habla sobre deportes, que ganó 20 millones de dólares -17,5 millones de euros-).

Detrás del éxito de esta estrella precoz, que con tres años publicó su primer vídeo en la plataforma audiovisual, se encuentran sus padres. Su madre trabajaba como profesora de química hasta que el éxito del canal le animó a abandonar su empleo en las aulas para dedicarse en exclusiva a grabar y editar junto a su marido los vídeos de Ryan. "Publicamos uno al día. Normalmente, grabamos dos o tres a la vez, dos o tres veces por semana. Tratamos de no alterar el horario de preescolar de Ryan, por lo que una mayor parte de las grabaciones ocurren durante el fin de semana y luego nosotros lo editamos mientras está en la escuela", declaró su madre a Tubefilter.

Los padres de Ryan nunca han revelado el nombre completo del crío ni dónde vive con el fin de mantener su privacidad. "Ryan veía muchos canales de reseñas de juguetes y un día me preguntó: '¿Por qué no estoy en YouTube como esos niños?'. Así que dijimos: 'Vale, podemos hacer eso'. Fuimos a la tienda a comprar su primer juguete, creo que fue un tren de Lego, y todo empezó a partir de ahí", explicó su madre, que prefiere no revelar su apellido, a la misma publicación.

Hay quienes critican a los progenitores por exponer a su hijo a una edad excesivamente temprana con el único fin de lucrarse a su costa. "Hay algo fuera de lugar. Es como ver a las estrellas infantiles en la televisión. Sabes que sus padres literalmente les obligan a hacerlo y me parece muy triste", señala el popular youtuber PewDiePie. Para atajar polémicas, los padres de Ryan han desactivado la opción de dejar comentarios en los vídeos del canal.

Nunca hablar de juguetes había sido tan rentable, y polémico.

