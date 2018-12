Ultratecnología, metal y correas militares: así es la futurista colección de Kim Jones para el hombre Dior

Kim Jones es desde hace solo unos meses el nuevo diseñador de las colecciones masculinas de Dior, pero ya le ha dado tiempo a poner la venerable firma francesa patas arriba. El británico, de 39 años, ha elegido Tokio para presentar su primera colección pre-fall rodeado de amigos (Kate Moss, David Beckham, Bella Hadid, A$AP Rocky, Diplo, Jordan Barrett y los influencers españoles Pelayo Díaz y Marc Forné, entre otros) y el quién es quién de la modernidad local. Y la magnitud de este su primer desfile-acontecimiento para la marca fuera de París, aparatoso, emotivo, millonario y no apto para epilépticos, estuvo a la altura de las expectativas.

La espectacular escultura de 12 metros que presidía el recinto –una especie de guerrera retrofuturista en plata diseñada por el artista Hajime Sorayama– subrayaba un doble mensaje. Uno: después de Hedi Slimane y Kris Van Assche, los anteriores responsables creativos de la maison, la colección masculina de Dior redobla la apuesta por la vanguardia y el streetwear futurista. Dos: Dior ha depositado toda su confianza en su flamante director creativo, al que parece que han dado un cheque en blanco para cumplir hasta la más delirante de sus fantasías. Sin límite de presupuesto apartente.

El romance de Dior con Japón viene de lejos. El archivo del fundador, Christian Dior, está plagado desde los años cinecuenta del siglo pasado de siluetas, estampados y colores inspirados en kimonos, yukatas y obis. Jones no ha hecho más que seguir los mismos pasos. Del archivo rescató el estampado de leopardo y el de cerezos en flor, amén del pata de gallo, "uno de los favoritos del Sr. Dior. Un desfile en Tokio es el mejor modo de presentar y celebrar mi primera colección pre-fall de moda para hombre en Dior. Japón es un país mágico que conozco muy bien, y que amo de un modo particular por su cultura única e increíble, su historia y su naturaleza, que siempre me han inspirado y resultado fascinantes”, resumía Jones.

De hecho, hubo un homenaje a la cultura japonesa en una colección concebida como un ejercicio futurista con los pies anclados en el presente más inmediato. La base es el streetwear de lujo, declinado en materiales artesanales y también ultratecnológicos: corte láser, superficies metalizadas, correas de inspiración militar y guiños constantes a la moda deportiva de vanguardia.

El vínculo con el legado de la casa estaba en el culto a la novedad del fundador, pero también en estampados extraídos directamente del archivo histórico de la marca. Una oda a tiempos de "realidad hipermoderna" que inaugura una nueva etapa en la línea masculina de una de las firmas fundacionales de la moda contemporánea.

(su emisión pudo seguirse en directo este pasado viernes en la web de ICON)

