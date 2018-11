Dos décadas de activismo ecologista para que nadie tenga que huir a Marte

Hace 20 años que Ecologistas en Acción trabaja para evitar que la única alternativa para vivir en el futuro sea huir a Marte. Dicho de otra manera: lleva dos décadas luchando por preservar el único planeta conocido capaz de albergar vida. Aquella idea antropófuga, que bien podría estar incluida en cualquier relato de ciencia ficción, inspiró el ensayo Gente que no quiere viajar a Marte (Catarata, 2004), de Jorge Riechmann, profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Ecologistas en Acción. El libro defiende la necesidad de tomar conciencia de los límites de la Tierra, de la naturaleza y de sus recursos, con el fin de conservarlos y que nadie se vea obligado a lanzarse a una fuga hacia el cosmos en busca de alternativas.

No me voy a Marte podría ser la respuesta a Riechmann en forma de canción. Hace unos meses, Nacho Vegas lanzaba su felicitación a Ecologistas en Acción a través de un vídeo en el que participaban más rostros conocidos y en el que decía: “Gracias a ecologistas en acción muchos aprendimos que en un mundo con recursos limitados y con un mercado libre para depredarlos una de las vías más necesarias y urgentes para acabar con la pobreza y la desigualdad es el eco-activismo”. En aquel momento, el músico estaba ultimando los detalles de su último disco Violética (Marxophone, 2018), un álbum en el que estarían incluidas las canciones Ser Árbol y A ver la Ballena, en las que destacaba la conciencia verde del asturiano. La naturaleza estaba presente también en el diseño, a través de las ilustraciones del dibujante y miembro de Ecologistas en Acción Miguel Brieva. No me voy a Marte parece continuar la idea de aquellos temas, a pesar de que esta canción fue compuesta expresamente para el vídeo del 20 aniversario de la organización que estrena Planeta Futuro.

Ecologistas en Acción

Como un grito en plena naturaleza, la letra de la canción se empapa de esperanza y se aferra a un "saldremos de esta": “Mientras aún haya relámpagos / Mientras caiga un rayo atronador / Mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción / Mientras podamos huir hacia el Sur / Mientras por el Este nazca el Sol / Mientras en el Norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York / Dicen que todos los ciclos de ayer, ya son los ciclones de hoy / Pero yo no me voy / Seguid construyendo barcas, levantando barricadas / Seguid con nuestro remar, hasta que sea la ternura un don / Haced de la paz un arte y así compartir sus guerras / El cielo está de nuestra parte / Y no, yo no me voy a Marte/ Mientras quede amor en la Tierra”.

Como un grito en plena naturaleza, la letra de la canción se empapa de esperanza y se aferra a un "saldremos de esta"

Para Marta Pascual, portavoz de Ecologistas en Acción y activista en las áreas de ecofeminismo y educación, la clave pasa por “defender una Tierra en la que quepamos todos y todas”. “Esa es la idea central de nuestro activismo social, la equidad ecológica”, continúa. En este sentido, si algunos pocos logran algún día bajarse del barco y sobrevivir en su particular planeta rojo, será porque como élite se han provisto de un bote salvavidas. Quienes se quedan en la Tierra, como canta Nacho, son aquéllos que siguen defendiendo este Planeta. “Es imposible que esa hipotética fuga sea una escapada en la que quepamos todos los seres humanos. Cualquier salida que deje fuera una parte de la población, que son los más desfavorecidos, nos parece inadmisible. Buena parte de esa filosofía de la escapada es una filosofía profundamente restrictiva si la salvación se dirige solo a los que pueden permitírsela”.

Marta Pascual, que lleva en la organización casi desde sus inicios, echa la vista atrás para poner en valor las enormes sinergias que Ecologistas en Acción ha creado durante estos 20 años de vida: “Nuestra fortaleza radica en la capacidad de encajar la diversidad de miradas y enfoques. Hemos sido una bisagra de luchas muy diferentes, como el ecofeminismo, la lucha por la desmilitarización o el pacifismo”. También mira a lo que está por llegar: “Es importante de cara al futuro hacer un cambio cultural, educar en la vida en la tierra y llevar las acciones medioambientales a las clases”. Mientras tanto, nadie se va a Marte.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.