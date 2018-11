La cirugía estética también es cosa de ellos: el último, Fher Olvera, de Maná

El cambio de rostro del cantante de Maná, Fher Olvera, ha sido uno de los temas más comentados de los Grammy Latinos celebrados la pasada semana. El vocalista del grupo mexicano, que recibió el premio a la Persona del Año en homenaje a toda su carrera, lució un rostro muy renovado. Tiene los pómulos más marcados, los ojos empequeñecidos y la frente y las cejas más estiradas de lo normal. Los comentarios entre los internautas no se hicieron esperar –le llegaron a comparar con un personaje de Star Trek, con Ken el novio de Barbie y hasta con la neoyorquina Jocelyn Wildestein, conocida como “la mujer gato” por su similitud a este felino debido a sus operaciones estéticas–, pero la realidad es que, según desveló su expareja Mónica Noguera en una entrevista, Olvera se ha sometido en más de una ocasión a distintos retoques estéticos que, incluso, le han costado algún que otro susto.

Según contó Noguera en el programa mexicano De primera mano, el intérprete de éxitos como En el muelle de San Blas o Labios Compartidos estuvo a punto de morir tras una operación estética. “En el tiempo que estuvimos juntos -de 2013 a 2015- se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", explicó Noguera.

Ese momento en que te das cuenta que Fher de Maná y Mickey Rourke son la misma persona pic.twitter.com/hrTLWgS63K — Enrique Ortega (@QuiqueOrtega) 16 de noviembre de 2018

No solo el líder de Maná, de 55 años, es el único que ha recurrido recientemente a algún retoque estético. Otro de ellos es Jesús Vázquez. El presentador lució un rostro más rejuvenecido y con menos arrugas durante la gala contra el sida People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida en Barcelona el pasado lunes. Vázquez, de 53 años, nunca ha ocultado que le gusta mantener su cuerpo en forma y, en su afán de cuidar su apariencia, no descarta algunos retoques con ácido hialurónico y bótox –según algunos expertos–, aunque siempre bien hechos y disimulados.

Otro ejemplo que ha llamado la atención ha sido el de Jorge Javier Vázquez, cuando en verano también lució una imagen más joven. El presentador reapareció después de las vacaciones para presentar su gira de teatro Grandes éxitos, que estrenaba en Barcelona, con unos pómulos más marcados, sin arrugas en la frente ni bolsas en los ojos y con muchos kilos menos. Unos retoques que tampoco pasaron desapercibidos entre los internautas, que lamentaron que hubiera perdido algunos de sus rasgos característicos. Él habló de su nueva imagen y la justificó argumentando que se trataba del maquillaje que emplea para la obra musical que está representando por toda España, aunque nunca ha negado ser partidario de la cirugía estética y de los tratamientos.

Manu Tenorio tampoco se ha escapado de los comentarios. El cantante y extriunfito, de 43 años, presentó el pasado mes de marzo su nuevo disco Colección Indefinida también con un nuevo look. El intérprete sevillano apareció entonces sin arrugas en la frente, ni las bolsas en los ojos que lucía hace solo unos meses, y se dejó ver con los pómulos más marcados y la cara más hinchada de lo normal. Negó haberse hecho ningún retoque.