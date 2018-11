7

“Si no hay transparencia en la cadena de valor es imposible que lleguemos a nuevos fines", ha declarado en Roma Aurora de Blas Carbonero, directora del subcomité del Comercio Pesquero de la FAO, que aboga por trabajar en la conciencia del consumidor para avanzar en las mejoras sociales. "Si podemos concienciarlo, sabrá que es un trabajo difícil, peligroso y costoso y que esas personas que lo realizan se merecen un empleo digno. No se trata de hablar más, se trata de actuar", ha alentado. “Las empresas cada vez están más interesadas en trabajar con la pesca sostenible para salvaguardar el valor de la marca. Y no arriesgar con prácticas no aceptables", añade Lem, que insta también a regularizar el sector para aumentar el control. “Sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no pueden beneficiarse de subvenciones o ayudas porque trabajan de manera informal”. En la imagen, alimentos en una piscifactoría en Porto Farina, Túnez.