Puff Daddy tras la muerte de Kim Porter: “Intento despertarme de esta pesadilla”

El rapero Sean Diddy Combs, conocido como Puff Daddy, ha roto su silencio tras la muerte de su expareja, la modelo y actriz Kim Porter, quien falleció el pasado jueves en su casa de California. “Durante los últimos tres días he estado intentando despertarme de esta pesadilla. Pero no lo he conseguido. No sé qué voy a hacer sin ti, bebé. Te echo mucho de menos”, escribió Diddy en su cuenta de Instagram el domingo.

“Hoy voy a rendirte homenaje, intentaré encontrar las palabras para explicar nuestra relación inexplicable. Éramos más que mejores amigos, éramos más que almas gemelas. Nosotros fuimos algo de otra mierda. Y te echo mucho de menos. Súper amor negro”, continua en su mensaje el rapero, de 49 años, junto a un emotivo video de la pareja.

Porter, de 46 años, fue hallada muerta el pasado jueves en su casa de Los Ángeles, California, según comunicó la oficina del sheriff del condado. Aunque siguen sin aclararse las causas de la muerte, los medios estadounidenses apuntan a un problema cardíaco. Además, Porter había sufrido neumonía las pasadas semanas. Su familia avisó a las autoridades el jueves por la mañana al comprobar que no contestaba a sus llamadas. Según TMZ, no se encontraron drogas en la casa, aunque se practicará la autopsia y también varias pruebas toxicológicas.

Diddy y Porter se conocieron en 1994 y salieron de forma intermitente durante 13 años, poniendo fin a su relación de forma definitiva en 2007. Tenían tres hijos en común: Christian Casey, nacido en 1998 (rapero, que ha desfilado para Dolce&Gabbana), y las gemelas Jessie James y D'Lila, que llegaron al mundo en 2006. Además, ella tenía un hijo, Quincy Brown, de 27 años y fruto de una relación anterior con el artista Albert Joseph Brown III, conocido como Al B. Sure!, aunque Diddy le conoció cuando tenía apenas tres años y lo crió como a un hijo más.

“Voy a criar a nuestra familia como tú me enseñaste. Te amo por siempre. No puedo creer esta mierda, joder”, insiste el rapero en uno de los cuatro post que ha dedicado a su expareja en sus redes sociales, junto a un vídeo de la familia al completo y un par de imágenes de la actriz y modelo.

Porter se hizo popular por sus trabajos protagonizando portadas de revistas estadounidenses como Essence y Jet, y por sus apariciones series como Ley y Orden y en el reality show que el artista tenía en la cadena VH1 llamado I Want To Work For Diddy (Quiero trabajar para Diddy),en el que distintos candidatos trataban de hacerse con un puesto de trabajo junto a él.