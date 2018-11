Muere Kim Porter, modelo y madre de los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs, a los 47 años

Kim Porter, modelo de 47 años, fue hallada muerta el jueves por la mañana en su casa de Los Ángeles, California. Así lo comunicó la ofician del sheriff del condado, que dio a conocer que cerca del mediodía encontró el cuerpo sin vida de Porter en su casa del lago Toluca, en California.

Por el momento no se han aclarado las causas de la muerte, aunque los medios estadounidenses hablan de un problema cardíaco. Además, Porter había sufrido neumonía las pasadas semanas. Al parecer, la modelo se había puesto en contacto con su médico el miércoles para explicarle que se encontraba mal. Su familia avisó a las autoridades el jueves por la mañana al comprobar que no contestaba a sus llamadas. Según TMZ, no se encontraron drogas en la casa, aunque se practicará la autopsia y también varias pruebas toxicológicas.

ampliar foto Una imagen del 2 de mayo de 2008 (cuando Sean 'Diddy' Combs descubría su estrella en el paseo de la fama) con el rapero y Kim Porter junto a sus hijos: Quincy, Justin, Christian Casey y las gemelas D'Lila Star y Jesse James. GABRIEL BOUYS AFP

Kim Porter era modelo y actriz, y había sido durante años la pareja del músico Sean Diddy Combs (antes conocido como Puff Daddy). Se conocieron en 1994 y salieron de forma intermitente, acabando su relación de forma definitiva en 2007. Tenían tres hijos en común: Christian Casey, nacido en 1998 (rapero, que ha desfilado para Dolce&Gabbana), y las gemelas Jessie James y D'Lila, que llegaron al mundo en 2006.Además, ella tenía un hijo, Quincy Brown, de 27 años y fruto de una relación anterior con el artista Albert Joseph Brown III, conocido como Al B. Sure!, aunque Diddy le conoció cuando tenía apenas tres años y lo crió como a un hijo más.

Porter se hizo popular por sus trabajos protagonizando portadas de revistas estadounidenses como Essence y Jet, y por sus apariciones series como Ley y Orden y en el reality show que el artista tenía en la cadena VH1 llamado I Want To Work For Diddy (Quiero trabajar para Diddy), en el que distintos candidatos trataban de hacerse con un puesto de trabajo junto a él.

En unas declaraciones a la revista People, fuentes cercanas de Diddy Combs aseguran que está "devastado y en estado de shock" por la muerte de la que fue su pareja durante más de una década. "Él y Kim eran amigos íntimos y cuidaban a sus hijos en común pese a que su relación amorosa no hubiera funcionado", explican esas fuentes que aseguran que "eran una familia".