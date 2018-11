Del barroco al feísmo: secretos del estilo único de Rosalía

Apariciones estelares, actuaciones rompedoras, presencia en espectáculos de todo tipo... El protagonismo de Rosalía es colosal desde el lanzamiento de El mal querer, un trabajo que la ha convertido en indiscutible reina del momento y emperatriz de la vanguardia musical (algunos incluso la comparan con Rihanna o Madonna). La catalana también ha protagonizado alguno de los estilismos más complicados y únicos, que la acercan a un feísmo solo posible de gestionar por una artista de su calibre.

Envuelta en una red de pétalos a lo American Beauty, convertida en una torera extravagantemente barroca, enfundada en unos pantalones de cuero a lo Christina Aguilera en Dirrty o con un traje casi aeroespacial en un rosa metalizado y repleto de volantes. Rosalía nos ha dejado boquiabiertos en cada una de sus últimas apariciones, sobre todo, porque para acompañar cada look se ha teñido las cejas de colores: rojo, rosa, azul… Además, de sus ya habituales deportivas blancas con plataforma y sus estridentes uñas de gel repletas de brillantes añadidos. “Tiene claro que no busca estar guapa, sino el mostrarse poderosa”, señala Leticia García, editora y profesora de moda.

Si en la música ha supuesto un antes y un después con su quejío trapero, sus estilismos han sido ya archicopiados por los más jóvenes. No sorprende ver al público de sus conciertos enfundados en chándales, abrigos de pelo rosa, deportivas con plataforma o con cadenas de oro y pendientes de aro. Con el abdomen casi siempre al aire, Rosalía sabe que su éxito también se deberá a la imagen de diva y a la extravagancia que fabrique en el camino hacia lo más alto (ya lo hicieron con anterioridad Lady Gaga, Sia o Nicky Minaj). En una fusión entre lo flamenco, lo urbano y el glamour, ella parece haber dado con la tecla.

“Tiene referentes muy marcados. El estilo propio lo pone con el punto tradicional, los flecos, los lunares, los vestidos de cola… Esa es su seña de identidad, pero cuando está en directo usa mucho el beyoncismo”, explica García, refiriéndose a la cantante de Single Ladies. De momento se ha rodeado de diseñadores españoles, como Palomo Spain, María Escoté o YolanCris, lo que le ha reportado buenas opiniones entre los expertos. “Yung Beef, C. Tangana o Bad Gyal, que son los máximos exponentes del trap, caen en la melanomía de vestirse de Fendi, Gucci o Versace. En cambio, Rosalía prefiere alejarse de eso”, continúa la experta.

Rosalía marca tendencia, y lo sabe. Y quiere aprovechar el tirón con el lanzamiento de una línea de ropa para Pull and Bear. Aún sin desvelar muchos detalles, parece que va a basar este trabajo en el significado que tienen para ella los colores, según las primeras y únicas palabras de la cantante sobre la colección: “El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza”.

No son muy habituales este tipo de acciones en Inditex, el conglomerado gallego que dirige Amancio Ortega (del que forma parte Pull and Bear), lo que da idea del magnetismo y poderío de la catalana. “No me parece mal, ella sabe aprovechar el momento”, sentencia la experta en moda, pero añade: “No sé muy bien cuál es su estilo, no la identifico con nada muy claro, así que no sé qué tipo de ropa va a diseñar”.