15 planes de última hora para disfrutar del puente del 1 de noviembre (sin salir de tu ciudad)

Con el puente del 1 de noviembre por delante, muchos optarán por hacer una escapada a diferentes rincones de España, tal y como propone en este artículo el suplemento de viajes de EL PAÍS, El Viajero. Pero estos días de descanso también son idóneos para quedarse en casa y aprovechar la oferta de actividades que ofrecen muchas ciudades, que durante estos días es muy variada (y para todos los públicos) en gran parte gracias a celebración de Halloween.

Y es que la noche del 31 de octubre se festeja en gran parte del mundo, y en España no es una excepción. Tanto en teatros como en los parques de atracciones y salas de cine habrá espectáculos para los amantes del terror y los cuentos de ultratumba. A esto se suma que actualmente es temporada de musicales, y varias de las mejores producciones de Broadway están de paso por diferentes ciudades del territorio nacional, por lo que este puente es un buen momento para ver alguna. Y eso no es todo... También hay exposiciones, proyecciones en 360 grados, conciertos, obras de teatro y hasta combates de lucha libre.

Para gozar de estos días libres en familia, en pareja o con los amigos, en EL PAÍS Escaparate seleccionamos 15 propuestas culturales y de ocio con entradas disponibles entre el 1 y el 4 de noviembre. La mayoría de los espectáculos se concentran en Madrid y Barcelona, pero también hemos incluido ofertas en otras grandes ciudades como Valencia, Sevilla o Alicante. Todos los espectáculos pueden reservarse online a través de las plataformas de Ticketea y Entradas.com.

EN FAMILIA

El Mago Pop: ‘Nada es imposible’

Lugar: Teatro Rialto (Madrid) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 20.30 | Disponibilidad: anfiteatro

Antonio Díaz, mejor conocido como El Mago Pop, presenta en exclusiva este espectáculo en Madrid. Estrella del canal Discovery Max y Premio Nacional de Magia, en esta ocasión quiere probar que “nada es imposible” cuando está sobre el escenario. Como ya es costumbre en sus espectáculos, este montaje es un viaje lleno de diversión, sorpresas, ritmo, emoción y, por supuesto, mucha magia para públicos de todas las edades. Basta con decir que fue capaz de sorprender al propio Stephen Hawking, como cuenta en la entrevista que concedió a EL PAÍS.

La familia Addams

Lugar: Teatro Coliseum (Barcelona) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 18.00 | Disponibilidad: todas las localidades

No hay familia más tradicional en noches como la de Halloween que los Addams, cuya historia ha sido llevada al cine, la televisión y, como en esta ocasión, al teatro, en una versión musical de Broadway dirigida por Esteve Ferrer. En esta puesta escena, los hijos Addams se hacen mayores, lo que lleva a que la hija, Miércoles, se enamore del joven Lucas Beineke. La historia se enreda cuando la familia Beineke acude a cenar a la mansión Addams y la noche trae consigo una serie de revelaciones llenas de comedia. A pesar de ser una historia que muchos conocen, el director ha afirmado que el guión se ha escrito de cero para esta gira.

Circo Mágico

Lugar: Teatro Apolo (Barcelona) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 12.00, 16.15 y 19.00 | Disponibilidad: todas las localidades

No hay exhibiciones para toda la familia más espectaculares que el circo y la magia. Pues, como su nombre indica, el Circo Mágico reúne ambos mundos en la historia del Gran Libro de la Sabiduría, en el que todo está escrito y no hay límites más que la imaginación y los sueños. Compuesto por artistas de muy diversas nacionalidades y una escenografía única, este montaje se convierte en un auténtico planetario alrededor del Árbol Mágico, un ejemplar digital e interactivo de más de cinco metros de largo. El espectáculo ya estuvo antes en Madrid, donde logró reunir a más de 150.000 espectadores.

Cine inmersivo 360º

Lugar: Planetario del Pabellón de la Navegación (Sevilla) | Fecha: 3 y 4 de noviembre | Horario: varios horarios | Disponibilidad: últimas entradas

Esta no es una sala de cine convencional de pantalla plana. En su lugar, hay que mirar hacia la bóveda, cuya cúpula geodésica de casi siete metros de diámetro se transforma en una pantalla hemi-esférica que proyecta imágenes en 360 grados. Qué mejor manera de aprovechar esta experiencia inmersiva que con uno de los tres diferentes películas que se ofrecen sobre la importancia de los árboles para el planeta, la aventura de dos peces por preservar su arrecife o un viaje a los distintos escenarios del Sistema Solar.

Van Gogh Alive - The Experience

Lugar: Lonja del Pescado (Alicante) | Fecha: hasta el 16 de diciembre | Horario: funciones cada hora, de 10.00 a 18.00 | Disponibilidad: todas las fechas y horarios

Después del impacto estético que representó la reciente película biográfica de Van Gogh, Loving Vincent, una ambiciosa exposición vuelve a poner al pintor en el foco. Contraria a las tradicionales y estéticas muestras de los museos, esta experiencia multimedia recrea el mundo del genio holandés a través de grandes pantallas que exploran los detalles de sus cuadros más famosos al ritmo de música clásica. Cerca de ocho millones de visitantes de todo del mundo ya han quedado maravillados con esta exposición, que ya ha pasado por Sevilla y llegará a Madrid próximamente.

EN PAREJA

Sherlock Holmes y el Destripador

Lugar: Teatro Apolo (Barcelona) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 22.00 | Disponibilidad: todas las localidades

Uno de los grandes misterios en la historia del crimen es la identidad de Jack el Destripador, el extraño asesino en serie que estremeció Londres a finales del siglo XIX tras acabar brutalmente con la vida de cinco prostitutas. Pero si, como el asesino, hay un detective en el imaginario popular cuya leyenda es comparable, sin duda es Sherlock Holmes, el personaje de Sir Arthur Conan Doyle. ¿Será que en esta puesta en escena finalmente se resuelva el caso que lleva más de un siglo abierto?

West Side Story

Lugar: Teatro Calderón (Madrid) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 20.00 | Disponibilidad: últimas entradas

Los clásicos de Broadway nunca fallan, y este es uno de los más representativos de los musicales neoyorquinos. Basta decir que la partitura, compuesta por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, es reconocida como una de las mejores en la historia de este género. Y lo mismo puede decirse de la coreografía de Jerome Robbins y el guión de Arthur Laurens. Esta podría ser, de hecho, la más grande historia de amor de Broadway: el Romeo y Julieta de Nueva York, aunque en este caso los dos jóvenes enamorados no se ven separados por sus familias, sino por dos pandillas de la ciudad. El elenco está conformado por 36 actores y una orquesta de 20 músicos, “algo poco habitual” en los musicales de España, tal y como recuerda el periodista de EL PAÍS, Javier A. Fernández, en este artículo.

Burundanga

Lugar: Teatro Lara (Madrid) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 18.00 | Disponibilidad: patio de butacas

La historia de Berta, protagonista de esta comedia teatral de Jordi Galcerán, es como la de muchas jóvenes: está embarazada de su novio y no sabe cómo decírselo. Porque ni siquiera sabe si él le quiere. Las respuestas que busca, sin embargo, están detrás de la burundanga, la droga de la verdad. Berta se la administra a su novio, y esto estalla un enredo de verdades que nadie se espera. Sus más de 2.500 representaciones respaldan la calidad de esta puesta en escena. Además, detrás de esta inocente historia de amor, hay un tema tan delicado como la banda terrorista ETA, como contó Galcerán a EL PAÍS durante su estreno.

No te vistas para cenar

Lugar: Teatro Flumen (Valencia) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 20.00 | Disponibilidad: últimas entradas

Esta obra se recomienda principalmente a parejas que tengan la conciencia limpia. Y es que la historia no es otra que la del marido que aprovecha un viaje de su mujer para llevar a su amante a casa; además de un amigo para que le cubra las espaldas y hasta una cocinera que se encarga de que no les falte nada. Sin embargo, los planes toman otro rumbo y la velada romántica se convierte en una noche en la que cada quien debe fingir ser lo que no es para evitar ser descubiertos.

Concierto de Marwan

Lugar: Teatro Carrión (Valladolid) | Fecha: 2 de noviembre | Horario: 21.00 | Disponibilidad: todas las localidades, excepto palcos

No es precisamente para este jueves, sino el día siguiente, el viernes 2 de noviembre, cuando la ciudad de Valladolid recibe la visita de uno de los jóvenes cantautores españoles más populares. Nombrado por el Parlamento Europeo como Músico por la Paz, el fenómeno de Marwan ha ido creciendo con los años, hasta el punto de llenar salas como la Joy Eslava (Madrid) con 2.700 personas. Si a eso le sumamos que además de sus discos, también ha publicado dos libros de poesía, la noche en pareja puede ser redonda.

CON AMIGOS

Perfectos desconocidos

Lugar: Teatro Reina Victoria (Madrid) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 20.00 | Disponibilidad: todas las localidades

Madridesteatro

La reconocida comedia llevada al cine por Álex de la Iglesia, ahora también tiene su versión en teatro. Es la obra ideal para ir con tus amigos, incluso con aquellos que crees conocer a fondo. Y es que en esta divertida y psicodélica cena, un grupo de colegas decide jugar a compartir los mensajes y las llamadas de sus móviles. ¿Será que alguno tiene algo que ocultar?

Festival Sensation

Lugar: Ifema (Madrid) | Fecha: 3 de noviembre | Horario: 20.00 | Disponibilidad: entrada general y paquetes

El recinto ferial de Madrid se convertirá el 3 de noviembre en una pista de baile al beat de la música electrónica que llenará sus pabellones. Esta fiesta empezó hace 18 años en Ámsterdam, y esta vez hace escala en la capital española para presentar a algunos de los artistas más destacados de este género en la actualidad, como Shermanology, Mr. White y Kryder. Eso sí, recuerda que este festival tiene un tradicional código de vestimenta blanco que lo caracteriza en todo el mundo.

Un Halloween terrorífico

Lugar: Parque de Atracciones de Madrid | Fecha: hasta el 4 de noviembre | Horario: 12.00 a 22.00 | Disponibilidad: todas las fechas y horarios



Con motivo de la celebración del Halloween, el Parque de Atracciones de Madrid ha preparado cinco actividades para subir los niveles de adrenalina. Un pasaje de terror en el que el clan de los Hunters intentará darte cacería en una cloaca; una misteriosa sala de proyecciones en la que tú eres el protagonista de una horrible película; un paseo por un viejo manicomio de pacientes de tanatofobia, el miedo a la muerte; un recorrido por la madriguera donde se cree que están los restos de Nosferatu, el vampiro más sanguinario de la historia; y, para cerrar con broche de oro, una visita por una recreación del mundo de la serie de zombis The Walking Dead, para revivir el miedo de sus protagonistas (esta atracción requiere un suplemento de 5 euros). Otra alternativa es acudir al Parque Warner, que también tiene preparadas actividades escalofriantes de Halloween.

WWE Live

Lugar: Palau Sant Jordi (Barcelona) | Fecha: 4 de noviembre | Horario: 17.00 | Disponibilidad: sillas pista 2 y secciones superiores

La excampeona de la UFC Ronda Rousey, así como Braun Strowman, Seth Rollins y otras estrellas de la lucha libre de Estados Unidos, tomarán Barcelona el próximo 4 de noviembre con una serie de combates llenos de acción. Así que reúne a tus amigos y preparad vuestros mejores gritos de lucha, porque lo mejor del wrestling llega a España para una noche que promete ser salvaje.

Fun Home

Lugar: Teatro Condal (Barcelona) | Fecha: 1 de noviembre | Horario: 20.00 | Disponibilidad: todas las localidades

Los hijos no suelen comprender a sus padres hasta que son mayores. Es el caso de la novelista gráfica Alison —en cuyo cómic está basado este musical marca Broadway—, que se sumerge en el pasado de su padre cuando éste muere. Así, va descubriendo al hombre volátil, brillante y único que fue él, en un viaje que va y viene en el tiempo. “Jeanine Tesori firma una partitura desbordante”, escribe el periodista Marcos Ordóñez en Babelia sobre esta gran puesta en escena, que se representa en catalán.

