A la caza del doble (ladrón) de Ross

"¿Reconoce a este hombre? Queremos hablar con él en relación con un robo cometido en un restaurante de Blackpool el 20 de septiembre. Si sabe quién es, envíe un correo electrónico. Gracias por tu ayuda". Este mensaje rutinario, publicado este martes en su cuenta de Facebook por la policía de esta localidad costera del noroeste de Inglaterra, ha provocado una avalancha de respuestas. Pero no porque los ciudadanos sepan quién es, sino por a quién opinan que se parece. En este hombre de flequillo huracanado muchos han creído ver la reencarnación de David Schwimmer, actor mundialmente famoso por ser el Ross de Rachel en Friends, la icónica serie de los noventa.

El post de la policía de Blackpool, de unos 142.000 habitantes y a 64 kilómetros al noroeste de Mánchester, ha tenido un inusitado éxito: acumula 111.000 comentarios y ha sido 71.890 veces compartido, frente a los apenas nueve comentarios y 33 veces compartido de su anterior mensaje. Tal ha sido la guasa en torno al parecido que la propia policía ha intervenido en la conversación para tranquilizar a los fans de la serie: "Gracias a todos por sus respuestas rápidas. Hemos investigado este asunto a fondo y hemos confirmado que David Schwimmer estaba en Estados Unidos en esta fecha".

Además de subrayar el razonable parecido, muchos usuarios de Facebook han hecho bromas con los más conocidos momentos de Ross, como cuando gritaba pivot cuando subía un sofá con Rachel y Chandler o cuando se justificaba diciendo que estaba "en un descanso" del trabajo. Otros cambian la letra de la canción I'll Be There for You de The Rembrandts, sintonía de la serie, y que comienza diciendo "nadie le dijo que la vida sería así".

Otros recuerdan un episodio en el que Ross asegura ser experto en defensa propia: "Acérquese con precaución. Se sabe que estudió kárate y creemos que domina el arte del Unagi, el estado de conciencia total". "No creo que haya sido el día de este chico, su semana, su mes o incluso su año", escribe otro fan de la serie.

La broma ha ido en aumento cuando las policías de olas localidades escocesas de Dumfries y Galloway compartieron el mensaje y advirtieron a los ciudadanos de que "se mantuvieran alejados" del sospechoso, cuenta la BBC. A otros usuarios de la red social no les ha hecho ninguna gracia que se bromee así con un delito cometido en la vida real. "Es un ladrón, estos serio", dice una mujer.

Schwimmer, de 51 años y que actualmente trabaja en la serie Will & Grace, no se ha hecho eco de la noticia en su Facebook, que ha sido publicada por todos los medios británicos, incluido The Guardian. De momento, el verdadero ladrón, que se llevó una caja de latas de cerveza del restaurante Mr Basrai's en el centro de la ciudad, sigue suelto.