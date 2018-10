“Que se preparen las ciudades para la migración africana”

¿Están las ciudades españolas preparadas para el futuro? Es más, ¿lo están para el presente? La conocida como Nueva Agenda Urbana se aprobó en 2016 en la ONU como guía para el desarrollo de las urbes, pero no todas la siguen al mismo ritmo. Una conferencia organizada por ONU-Habitat en el Colegio de Arquitectos de Madrid, reunió este lunes a algunos de los actores destacados para que estos mandamientos urbanos se apliquen en España: Cristina Gallach, alta comisionada de la Agenda 2030, Helena Beunza, secretaria general de Vivienda, Jose Manuel Calvo, concejal delegado del Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU-Habitat y antiguo alcalde de Barcelona. La cita contó con las intervenciones de los titulares de Administraciones públicas y Fomento, Meritxell Batet y José Luis Ábalos. La presentación corrió a cargo de la directora de la oficina en España, Carmen Miranda.

El urbanismo es política, el hecho de impulsar el transporte público o ampliar o reducir lzas zonas verdes es ideología. Joan Clos fue vehemente al subrayar esto: "Si en las sociedades hay conflicto, en las ciudades lo hay porque construimos nuestro espacio publico por negociación, muchas veces, por peleas". El exdirector ejecutivo de ONU-Habitat defendió que las urbes tienen que acelerar en materia de cambio climático y migraciones. "Ahora estamos en un 12% y la gran mayoría provienen de Latinoamérica, una cultura muy parecida a la nuestra. Que las ciudades se preparen para la migración africana. ¿Vamos a esperar a que haya 15 barrios en llamas o vamos a comenzar a preparar ya la planificación urbanística para ello?", se preguntó. "Las directrices de la agenda urbana no pueden usarse para lavar la cara de las ciudades, no me vale que el dirigente de un país autoritario vaya a la ONU, diga que lo están haciendo todo bien y el plenario le aplauda", subrayó cLOS.

España dejó ver algunas pinceladas de su estrategia de desarrollo sostenible en el foro de alto nivel celebrado en Nueva York en julio. A principios de este mes se presentó el primer informe que analiza el estado de los objetivos que marca la agenda urbana en las urbes españolas, en el que quedó claro que la asignatura pendiente era el crecimiento económico y trabajo decente. "El incremento de la desigualdad en las ciudades es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad", señaló Clos, "también es política reducir las medidas de redistribución de la riqueza y a la vez pedir a los alcaldes que aumenten la seguridad". Jose Manuel Calvo, del Ayuntamiento de Madrid, también se preguntó: "¿Por qué la esperanza de vida es diferente en Vicálvaro y en el barrio Salamanca? Tenemos que hacer lo posible para que esto no suceda".

Ábalos, durante su intervención. Ricardo Rubio Europa Press

El otro gran reto es el medioambiente. "En Quito te encuentras con que quieren eliminar sus vehículos contaminantes del centro de la ciudad y en Ámsterdam tiene problemas por la sobreabundancia de bicicletas, cada ciudad afronta su problemática", recalcó Calvo. El decano del COAM planteó un reto al concejal: "¿Qué hacemos con ese medio millón de habitantes sin acceso a transporte público y que se distribuyen en zonas con una densidad de población ridículo?". "El objetivo es que el mayor número de personas tengan acceso, sea rentable o no. También hay que tener en cuenta que en algunos casos el uso del coche será imprescindible, pero tal vez los modelos sean menos contaminantes", respondió Calvo.

Sobre movilidad habló también el ministro Ábalos quien anunció a grandes rasgos un plan de mejora de la red de Cercanías, que el año pasado registró 420 millones de viajes. El titular de Fomento aseguró que aumentará el número de trenes en horas punta en el Corredor de Henares, uno de los tramos más saturados.

Más de la mitad de la población vive ya en zonas urbanas y el 2050 se espera que este porcentaje suba al 70%. Con estas cifras, es previsible que las ciudades tengan un papel fundamental en la sostenibilidad. "Tenemos ejemplos de ciudades que estaban despuntando, ahora cuentan con el ilpulso del Gobierno para coordinar todos estos esfuerzos", apuntó Carmen Gallach, alta comisionada para la Agenda2030 de España. Gallach lanzó un mensaje optimista: "Ha habido titubeos, pero ahora sí se dan las circunstancias óptimas para que cumplamos la agenda".