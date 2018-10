Naomi Campbell pide a los jóvenes un buen uso de las redes sociales “porque pueden dañar la autoestima”

"Sois los líderes del futuro, y unidos, seréis capaces de cambiar el mundo. Que la duda no apague vuestro fuego". Es el deseo formulado la noche de este sábado por la supermodelo británica, Naomi Campbell, ante el millar de jóvenes de 190 países que han participado en One Young World, la cumbre internacional que los reúne todos los años. Esta vez ha sido en La Haya (Holanda), y Campbell, de 48 años, pidió también en la ceremonia de clausura un buen uso de las redes sociales. Porque, dijo, "son un espacio que puede generar depresión y dañar la autoestima". Campbell fue juzgada en cuatro ocasiones entre 1998 y 2009 por agredir a sus ayudantes, fotógrafos y policías, pero es además una reconocida activista contra la discriminación racial.

Los organizadores de One Young World, una ONG británica, la presentaron como "la nieta adoptiva de Nelson Mandela", el fallecido presidente sudafricano. Lo dijo él en varias ocasiones, y la modelo se lo agradeció de nuevo desde el podio: "Así es como me siento, y me enorgullece haberlo conocido". Algo nerviosa, vestida de negro y una larga melena lisa suelta, recordó que ha intentado "luchar por la diversidad en mi profesión, para que haya modelos masculinos y femeninos de todos los orígenes, y siempre he aceptado retos". "Los mismos que afrontaréis vosotros. Habrá obstáculos, pero con amigos y unidad, será más fácil", le dijo al público, que recibió sus palabras con aplausos.

La cita internacional ha sido bautizada como Davos de la juventud, en recuerdo de la ciudad suiza donde se reúne el Foro Económico Mundial. Entre los asistentes hay activistas, entre 18 y 30 años, que luchan por los derechos humanos en todo el mundo. Naomi Campbell ha subido al mismo podio, por ejemplo, que la periodista yemení Tawakkol Karmal, presidenta de Mujeres Periodistas sin Cadenas y Premio Nobel de la Paz en 2011. También han acudido actores, como el estadounidense Terry Crews, conocido, entre otras, por su participación en la cinta The Expendables (Los mercenarios, en español). Contó su experiencia como víctima de una agresión sexual en 2016 y pidió que se denunciaran siempre estos casos.

En su discurso de despedida del sábado, Naomi Campbell, que batalla también contra el estigma del sida y el cáncer, dijo tener claro su trabajo y se declaró "orgullosa de mi contribución, como mujer, y de color, a la continua lucha por la igualdad". One Young World se reunirá el próximo año en Londres, ciudad natal de la modelo.