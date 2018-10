14 discos que demuestran que 1978 fue un antes y un después en el rock español

El rock español no nació en 1978. Antes están las famosas Matinales del Price, a principios de los sesenta; el estallido de lo que entonces se llamaba "los conjuntos" a mediados de los sesenta (Los Relámpagos, Los Pekenikes, Los Estudiantes...); el famoso festival de Burgos de 1975 ("la invasión de la cochambre", como tituló un temeroso periódico conservador), los primeros discos de Miguel Ríos...

Pero lo que sí pasó en 1978 fue un antes y un después en el rock español. Porque fue justo ese año cuando se desató la tormenta (de melenas también) después de muchos años de mordazas. Uno de los responsables de este nuevo tiempo de libertad fue el anuncio en el BOE del 12 de abril de 1977 de la supresión de la censura por medio de la ley sobre libertad de expresión. Ya se podía cantar a todo, incluso a las drogas. Fue el año, también, de la aprobación de la Constitución que nos ha dirigido hasta la fecha.

Y el rock español apareció por ahí, con grupos fundamentales publicando sus discos de debú. Ese año también se celebró en la plaza de Vista Alegre de Madrid el festival Rocktiembre, que escenificó el nacimiento de lo que se llamó "rock urbano". Aquello se grabó para un documental esencial en la historia de la música de este país, Nos va la marcha. Ese 1978 además empezó a publicar álbumes el sello Chapa Discos, capitaneado por Vicente Mariskal Romero, discográfica sin la que no se entendería la música en este país.

Todo ello concluyó con la edición de una serie de discos básicos para entender el rock español. Estos son 14 de ellos...

- Burning, ‘Madrid'

De quién hablamos. De la banda de rock and roll más quinqui de la música española, Burning.

Por qué es influyente este disco. Los Burning exudaban peligro. Eran tipos de actitud desafiante: solo hay que ver la portada de este disco. Corrían por ahí historias tremendas de sus fiestas: todas eran verdad. Cuando abrías el vinilo de Madrid, su debut, había una imagen del grupo con pelucas blancas y una frase de su adorado Brian Jones: “Nunca me juzguéis con demasiada dureza”. La música gravita entre los Stones y Lou Reed. Y las letras retratan a delincuentes, macarras y fornicadores. “No dudes en buscarme donde hay algún follón, pues donde Dios no existe allí reino yo” (Jim Dinamita). Burning sigue, con solo un miembro de su formación clásica (Johnny Cifuentes), interpretando temas de Madrid en sus exitosas actuaciones.

- Cucharada, ‘Social peligrosidad’/'Libertad para mirar escaparates'

De quién hablamos. De la banda más loca y extravagante del rock español de finales de los 70. Cucharada no solo era un grupo de rock: era un colectivo, una comuna libertaria y cultural donde se fumaba, se pintaba, se bebía, se hacía teatro, se drogaba, se componía… Solo sacaron un disco largo, el absolutamente esencial El limpiabotas que quería ser torero. Ah, una cosa más: uno de los ideólogos de Cucharada fue Manolo Tena, que falleció en 2016. Tena es el primero por la izquierda en la portada del disco.

Por qué es influyente este disco. Hablamos de un disco sencillo, con dos temas. La canción estrella es Social peligrosidad, una pieza contra la infame Ley de Peligrosidad Social. Se trataba de una actualización (cambio de nombre, parecida represión) de la franquista Ley de Vagos y Maleantes. ¿Qué decía? Que si alguien no demostraba un trabajo más o menos serio podía acabar en la cárcel por tres meses. Para grabar el tema, para la discográfica Chapa Discos, Vicente Romero había quedado con el grupo a las 10 de la mañana en el estudio. Cuando llegó la hora Romero recibió una llamada: la banda estaba en un calabozo. “Tuve que ir a sacarlos para poder grabar. Les habían enchironado por tocar en el metro madrileño. Increíble”, afirma Romero. Nadie como ellos para cantar a la “social peligrosidad”.

- Tequila, ‘Matrícula de honor’

De quién hablamos. De dos chicos argentinos, Alejo Stivel y Ariel Rot, que llegan a España con sus familias a mediados de los setenta huyendo de la dictadura de su país. En Madrid se juntan con tres españoles para hacer una banda que se parezca lo más posible a sus ídolos, los Rolling Stones.

Por qué es influyente este disco. Porque Matrícula de honor es una demostración de rock and roll descarado y rabiosamente juvenil al que no estábamos acostumbrados. Tequila eran tipos guapos y rockeros y lo que se estilaba eran tipos guapos haciendo canción melódica. Esto era distinto, con temas como Necesito un trago, Rock and roll en la plaza del pueblo, Desabrochando o Buscando problemas. También había en el debut de Tequila canciones más ambicionas, como ese estupendo Nena, qué bien te ves o Vacaciones en Copacabana, que siguen la estela del rock latino de Santana. Un apunte: hace solo unas semanas Tequila llenó el madrileño Palacio de los Deportes (ahora WiZink Center) interpretando temas de este Matrícula de honor.

- Bloque, ‘Bloque’

De quién hablamos. De una de las bandas españolas más virtuosas de finales de los setenta. Bloque, desde Santander, facturaba rock sinfónico del bueno. Participaron en el célebre festival de Burgos de 1975, punto de inflexión en el rock español.

Por qué es influyente este disco. Porque fue la respuesta española a un movimiento que conserva hoy una legión de seguidores casi religiosa, el rock progresivo. King Crimson, Pink Floyd o Frank Zappa eran referentes de Bloque. Ellos aportaban unos textos que clamaban por cambiar el mundo desde el interior: cantos de libertad, romper con los prejuicios, acabar con la rutina... Mensajes necesarios en aquella época. Canciones de este disco como Abelardo y Eloisa disparaban las emociones.

- Cai, ‘Más allá de nuestra mentes diminutas’

De quién hablamos. Una banda de Cádiz que solo editó tres discos y que se encuadra dentro de la explosión del rock andaluz. El primero y mejor fue este de título tan evocador: Más allá de nuestras mentes diminutas. Su líder era el teclista Chano Domínguez, que luego tuvo (y tiene) una carrera muy sólida. Seguramente es el pianista de flamenco más exitoso.

Por qué es influyente este disco. Sin duda, Triana fue la banda más influyente del rock andaluz, pero en 1978 el grupo de Jesús de la Rosa no editó disco (en 1975 debutó con El patio y luego llagaron Hijos del agobio, en 1977, y Sombra y luz, en 1979). De 1979 es La leyenda del tiempo, la obra maestra de Camarón de la Isla. Así que en 1978, este álbum de Cai es un dignísimo representante del rock aflamencado. Solo cuatro canciones, largas, incidiendo en poner estructuras flamencas a una música que se acerca mucho al rock sinfónico. Todavía hoy suena poderoso.

- Moris, ‘Fiebre de vivir’

De quién hablamos. De Mauricio Birabent Moris (Buenos Aires, 1942), un argentino que llegó a Madrid a mediados de los setenta y que se pateó los pubs empeñado en rocanrolear en castellano.

Por qué es influyente este disco. Porque Moris es un cronista de primera, un tipo que hacía periodismo en sus canciones, una forma de escribir que luego influyó sobremanera. A finales de los setenta se le podía ver en una cafetería madrileña, con sus libretas, escribiendo historias de una ciudad que dejaba atrás el gris de la dictadura e intentaba modernizarse. Tarde en el metro, Balada de Madrid y la maravillosa Nocturno de Princesa son un periódico sonoro de la época. Luego está el capítulo de los temas fogosos, con clásicos como Sábado noche o Zapatos de gamuza azul. Un argentino poniendo patas arriba el rock español.

- Asfalto, ‘Asfalto’

De quién hablamos. De uno de los grupos fundamentales de lo que se llamó rock urbano, un movimiento que surgió principalmente en Madrid a mediados de los setenta y que se caracterizó por contar las historias que pasaban en los billares y las calles de las grandes ciudades. Recordemos: Franco acababa de morir. Mucha represión contenida que salió disparada.

Por qué es influyente este disco. Primer disco que se grabó de un grupo para Chapa Discos, el sello que fundó Vicente Romero a mediados de los setenta y donde editaron sus primeros trabajos toda una generación del rock de este país. En este álbum se encuentran canciones que cuentan tanto de España como densas enciclopedias, como Días de escuela o Ser urbano. Y odas libertarias tan edificantes como Capitán Trueno. Una joya aún hoy porque muchas letras siguen vigentes a pesar de escribirse hace 40 años. No teniendo suficiente con este disco, Asfalto editó otro gran álbum en 1978, Al otro lado.

- Ramoncín, ‘Ramoncín y WC?’

De quién hablamos. De José Ramón Julio Márquez Martínez (Madrid, 1955), músico, fan entregado de Springsteen, polemista televisivo, inteligente, enfangado en una época en las turbias aguas de la Sgae, poeta… y muchas cosas más.

Por qué es influyente este disco. Porque cuando salió este disco nadie (absolutamente nadie) cantaba cosas tan punk. Tanto, que tenías que pinchar este vinilo encerrado en tu cuarto y a volumen bajo, no fueran a descubrirte tus padres escuchando cosas como: “Ponte las gafas./ Ríete de ellos./ Méate en la acera./ Mastúrbate en el metro./ Nadie te verá” (Ponte las gafas). Las letras tenían una rabia punk, pero la música era rock pesado, algunas veces hasta progresivo. No era un disco: era una patada en el estómago a la generación del franquismo.

- Kaka de Luxe, ‘Kaka de Luxe’

De quién hablamos. Del germen de la famosa Movida. De este grupo de vida efímera (apenas un año) que se formó en el Rastro madrileño salieron elementos fundamentales del pop español de los 80: Alaska (luego Pegamoides y Dinarama), Enrique Sierra (luego Radio Futura), Fernando Márquez El Zurdo (luego Paraíso), Nacho Canut (compositor de los grandes temas de Alaska) o Carlos Berlanga (también en Pegamoides y Dinarama).

Por qué es influyente este disco. Lo que demostró este EP de cuatro canciones es que cualquiera podía grabar un disco, incluso el que no tuviera ni idea de afinar, como es el caso. No estamos siendo irónicos: la osadía de estos jóvenes al entrar en un estudio de grabación con conocimientos ínfimos difundió el mensaje de que cualquiera podía hacerlo. El margen de mejora estaba asegurado. Todo lo propició Vicente Romero con Chapa Discos. Curioso: luego los grupos y periodistas de la Movida y los del rock duro que representaba Romero estuvieron enfrentados. Todavía hoy queda algo de resquemor.

- Dolores, ‘Asa-Nisi-Masa’

De quién hablamos. De una agrupación de artistas excepcionales, como Pedro Ruy-Blas, Jorge Pardo, Rubén Dantas, Jesús Pardo… Tiempo después estos músicos fueron la base para modernizar el flamenco, con el consiguiente enfado de los talibanes de lo jondo.

Por qué es influyente este disco. En la primera canción de este disco, llamada ¿Por qué caminas?, se escucha la guitarra de Paco de Lucía. Su participación es absolutamente premeditada. Desde ese momento Paco de Lucía se llevó de gira a Dolores con conciertos esenciales para la difusión del flamenco moderno como el histórico de Queen Elizabeth Hall en Londres. Asi-Nisi-masa se publica un año antes (1978) que la revolución eléctrica de Camarón de la Isla con La leyenda del tiempo (1979). Aunque el de Dolores no es un álbum de flamenco (es más jazz-rock aunque hay estructuras muy jondas, además, claro, de la guitarra de Paco de Lucía), seguro que Camarón y Ricardo Pachón escucharon este disco antes de su La leyenda del tiempo.

- Ñu, ‘Cuentos de ayer y de hoy’

De quién hablamos. Año 1978. Espacio musical del TVE Popgrama. El periodista pregunta al cantante de Ñu: "¿Hasta dónde te sientes influenciado por Ian Anderson, líder de Jethro Tull?". Respuesta: "Pues pienso que me parezco en lo blanco de los ojos y en que los dos tenemos culo, nariz, boca, pelo... No sé quién se siente más influenciado, si yo de él, o él de mí". Atención: Ñu apenas habían iniciado su carrera, pero José Carlos Molina ya mostraba esta seguridad en sí mismo.

Por qué es influyente este disco. Porque fue de los primeros discos largos de rock duro en España. Y porque no se había visto por aquí a una banda de rock con una flauta travesera como instrumento principal. Y porque contiene una canción, Algunos músicos fueron nosotros, que provocó que muchos jóvenes quisieran montar una banda..

- La Banda Trapera del Río, 'La Regla'/'Rock cloaca'

De quién hablamos. Tan míticos que hasta tienen un libro que cuenta su historia, Escupidos de la boca de Dios, escrito por Jaime Gonzalo, referente del periodismo rock en España. Pioneros del punk desde la periferia de Barcelona, Cornellá de Llobregat.

Por qué es influyente este disco. A finales de los setenta la vida era dura para las clases obreras del extrarradio de las grandes ciudades: heroína, paro, violencia doméstica, desahucios... O sea: como ahora. Los primeros que empezaron a contarlo sin ningún tipo de filtro fueron La Banda Trapera del Río. Historias crudas, lenguaje de la calle, rabiosos escupitinajos. En Rock cloaca incita a los que tienen comodidades a ver cómo viven en un barrio obrero: "Venid a las cloacas, donde no hay más confort que una caverna de mierda, de peste y mal olor". Antes que ellos no se había escuchado algo tan punk.

- Leño, 'Este Madrid / Aprendiendo a escuchar'

De quién hablamos. Honestidad, autenticidad, integridad. Pocos grupos españoles tan respetados como los Leño de Rosendo Mercado. Todavía hoy se ve a gente con camisetas del grupo, 35 años después de su disolución.

Por qué es influyente este disco. Nos referimos al primer sencillo del trío, con Este Madrid como canción estrella y en la cara B Aprendiendo a escuchar. Para una época donde el cantante melódico (Camilo Sesto, Julio Iglesias, Pablo Abraira) monopolizaba la radio y la televisión, Leño era como si te impactase un obús. Escuchar este single te dejaba agotado, confuso y profundamente feliz. Es sonido primitivo y burro, esa voz salvaje de Rosendo y, sobre todo, esas letras. De qué habla esta gente. Da igual: mensaje recibido. Así dice la canción: “Es una mierda este Madrid, que ni las ratas pueden vivir”. Años después, el autor de Este Madrid contaba a este periodista la intención de esta canción: “Era como echarle coraje, con conciencia. Éramos de Madrid, pero por delante iba el sentimiento, aunque no fuera positivo. Es que Madrid era (y es) una porquería. El saber que soy una patata y decirlo tiene su mérito”. Hoy, Rosendo ha dejado su barrio madrileño de toda la vida, Carabanchel, por una casa en el campo.

- Varios artistas, ' Rock Del Manzanares - Visca El Rollo Vol. 2

De quiénes hablamos. “Ey, tronco, el rollo ha muerto, ¡viva la bronca”. Así empieza este disco fundamental para el rock español. Lo dice Vicente Romero, el cerebro de todo, y luego canta una entusiasta versión de Satisfaction, de sus amados Rolling Stones. Es la continuación de aquel fundacional Viva el rollo que se publicó en 1975. Una reunión de grupos que empezaban a despuntar.

Por qué es influyente este disco. Porque es el germen discográfico del llamado rock urbano, ese estilo que tanto influyó a grupos como Extremoduro o Platero y Tú. En este Rock del Manzanares están Leño, Cucharada o Asfalto, bandas que este mismo año editaron sus álbumes de debut. Cada canción se abre con una cortinilla con declaraciones de gente que resumen, así, a las bravas, lo que se vivía en ese momento.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.