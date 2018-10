Sobre la azotea de un edificio, barriendo la puerta de la calle, en el colegio, en una consulta veterinaria, en una peluquería, en una cancha de baloncesto y en un bar… Las mujeres de Algodonales, en Cádiz, se preguntan para cuándo sus nombres y para cuándo esos nombres en el callejero, que está repleto, hasta ahora y en todas partes, de lorcas, severos ochoas y machados… No quieren hacer desaparecer los nombres de historiadores, escritores o científicos, sino que los de historiadoras, escritoras o científicas aparezcan también. Algo que también ha ocurrido ya en otras ciudades como Pontevedra, que cambió parte de su callejero el pasado diciembre.

Lo reivindican con una versión de El anillo, de Jennifer López. A ellas la alianza no les importa, no quieren un anillo en el dedo, sino el reconocimiento público de las mujeres que también forman parte de la historia. Y lo cantan: “Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan ‘¿y mi calle pa’ cuándo? También somos poetas, somos juezas, somos santas, podemos hacer buen cine y la ciencia nos encanta”.

En una entrevista que concedieron, mientras bailaban sobre una azotea de esta localidad de 5.650 habitantes, a Andalucía Directo, contaban que hasta hace relativamente poco no se habían fijado en este tema: “Yo no tenía ni idea de que pasaba esto con las calles de mi pueblo”. Medio centenar de mujeres que ha ensayado durante casi dos meses, de 20 años, de 30, de 40, de 50 y de 60; todas creen en esa máxima tan repetida como certera: lo que no se nombra no existe.

El vídeo, organizado y patrocinado por el Área de Cultura y de la Mujer del Ayuntamiento, se publicó el pasado jueves y ya acumula más de medio millón de reproducciones. Llevaban tiempo dándole vueltas a la idea y, cuando se han lanzado, su petición ha llegado a Pleno. Lo debaten este 16 de octubre y están convencidas de que la aprobación para cambiar la nomenclatura será unánime.

Piden calles para las mujeres del campo, para las abuelas o para Rosalía de Castro y Mariana Pineda. Están muy cansadas, entonan, “de ver tantos nombres de ilustres personas y que sean todos hombres”. Quieren sus calles y las quieren ya.