Oriol Junqueras decía recientemente que él no encuentra mejor forma de resolver los conflictos que votar. España y los países que se configuran como Estados de derecho, establecen que los conflictos se resuelven llevándolos ante un juez que resuelve, estando todas las partes obligadas a acatar la decisión. Naturalmente se podría establecer que los litigios se resuelven a bofetadas o votando, pero no. Es una lástima que Junqueras no lo entienda así y además contra toda inteligencia pretenda convencernos de lo contrario.

Jesús Estefanía. Madrid

Muchos critican a los independentistas catalanes por haber elegido presidente a Quim Torra. Estoy en total desacuerdo con ellos. Eligieron al mejor que tenían.

Antonio Casero Martínez. Tenerife

Ni olvido ni perdón. Me quiero referir a esta frase que exhiben los independentistas catalanes en sus manifestaciones refiriéndose a las excesivas cargas policiales que sufrieron el 1-O. Pero los constitucionalistas también pueden usar dicho eslogan con toda justicia, porque no se puede olvidar que han quebrantado la Constitución, consensuada por todas las fuerzas políticas y refrendada por la gran mayoría de los españoles. Y está claro que cuando se infringe una ley ello implica no solo que no se deba olvidar ese hecho, sino la imposibilidad del perdón y el consiguiente castigo. Como dice el refrán, la ley es dura pero es ley. Lo que pasa es que ciertos catalanes olvidan lo que les conviene.

Alfonso Verdoy. Tudela (Navarra)

Quim Torra tendría que gobernar para todos los catalanes, no para los independistas. Los catalanes no nos merecemos políticos como usted y Puigdemont. Han fracturado la sociedad catalana y nos están empobreciendo. Que Dios nos coja confesados.

José Puig Llobet. Igualada (Barcelona)

Junqueras es creyente y, por tanto, pacífico, dijo. Mal argumento eligió su defensa, porque la religión, junto a los nacionalismos es, sin duda, el mayor causante de asesinatos en la historia de la humanidad. El “España nos roba” que difundió su partido es, a su vez, el principal motivo de la división actualmente existente en Cataluña. Ahora pretende salir elegido en el Parlamento Europeo para defender la independencia de Cataluña. Europa no puede ser, simplemente, una mera unión de naciones que defiendan sus intereses nacionales. El objetivo inicial de la creación de la UE, fue la superación de esas naciones, y por tanto, Europa debe ser la unión de ciudadanos, libres de sus identidades nacionales, que conformen una sociedad abierta, equilibrada y socialmente justa.

Joaquín Gismero Bris. Madrid

Lo que celebramos el resto de catalanes y el resto de españoles constitucionalistas estos días es el discurso de Felipe VI del 3 de octubre. Fue el ejemplo de defensa de la democracia, de las Leyes y del Estado de derecho. Denunció el intento de quebranto de la unidad de España y de la soberanía nacional. Salvaguardó los legítimos poderes del Estado para asegurar el orden constitucional y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Y nos dejó a todos los ciudadanos, el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la concordia entre españoles.

David García. Madrid

Lo que obvian Puigdemont y Torra es que quienes rompían mobiliario urbano y retaban a los Mossos d'Esquadra esta semana no son independentistas, sino radicales violentos. Esto mismo ya sucedió hace años en otros lugares donde las algaradas callejeras de cada fin de semana, terminaron convirtiéndose única y exclusivamente en un divertimento juvenil. Nada más. Pocas de aquellas personas que rompían cabinas telefónicas, pintaban persianas de comercios, o amedrentaban a otros que incluso supuestamente tenían sus mismos intereses, poseían en sus mentes pensamientos más allá de un comportamiento errático que denotaba mayor o menor frustración personal o individual. No aprender de lo ya sucedido y objetivado, es como tropezar mil veces en la misma piedra.

Luis Alberto Rodríguez Arroyo. Santo Tomás de las Ollas (León)

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.