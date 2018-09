La desconcertante imagen del Joker de Joaquin Phoenix desata un aluvión de comentarios

Hasta hoy estábamos convencidos de que el Joker era un tipo pintarrajeado, lleno de muecas histriónicas y cabellera verde. Hasta que ha llegado Joaquin Phoenix (Puerto Rico, 1974). El ecléctico actor, que ha interpretado a Johnny Cash (En la cuerda floja), al emperador romano Cómodo (Gladiator), a su yo más desquiciado en el falso documental I'm Still here e incluso a Jesucristo en María Magdalena, tiene al público acostumbrado a sus radicales cambios de registro. Su último papel, el del mítico Joker (anteriormente interpretado por Jack Nicholson, el desaparecido Heath Ledger o Jared Leto) tiene a los seguidores de Batman y del actor revolucionados.

Todd Phillips, el director de la próxima película del famoso personaje de DC Comics, acaba de publicar las primeras imágenes del rodaje, donde Joaquin Phoenix acapara la atención de fans, medios y paparazis.

La fotografía del actor, acompañada únicamente por un breve texto que reza "Arthur", acumula 2.000 comentarios (y subiendo) que van de la admiración ("encaja perfectamente en el papel. ¡Estoy emocionado!") o el terror ("solo con mirarle me dan escalofríos") a la incredulidad ("no me puedo creer que sea Joaquin Phoenix"). En ella aparece un el actor con media melena despeina y una mirada ausente cuyo ojo derecho parece estar salvándote la vida mientras el izquierdo está a punto de asesinarte para cortarte en pedazos y hacer una sopa con ellos. Muy a lo Bardem en No es país para viejos.

"Arthur", comentaba el director Todd Phillps junto a la imagen de Joaquin Phoenix como el Joker que ha provocado el aluvión de comentarios. Instagram

"Aparece horripilante", "muy delgado", "¿han visto a Joaquin yendo al dentista para quitarse algún diente?, ahora entiendo el porqué", "está tan delgado como Jake Gyllenhaal en Nightcrawler", "este Joker va a ser muy muy esquizofrénico", "pensé que era Phil Dunphy [Modern Family]", "va a ser absolutamente brutal", "definitivamente, va a ser mejor que el Joker de Jared Leto. No digo que Leto sea mal actor, pero no fue un buen Joker. Tengo muchas esperanzas en el de Phoenix", "tiene toda la cara de loco", "por dios, mirad su ojo izquierdo", "solo hay que mirar la expresión de su cara... es el actor perfecto para interpretar este personaje"... Son algunos de los comentarios que ha generado la primera fotografía que se ha hecho pública de Joaquin Phoenix caracterizado como Joker.

La película de Phillips, aún sin título y cuyo estreno está previsto para 2019, narra los orígenes del villano de Batman, un comediante de medio pelo que debe regresar a Gotham para cuidar de su madre enferma. La cinta se centra en cómo Arthur Peck, nombre real del Joker, pasa de ser un monologuista a convertirse en el mayor criminal de la ciudad.

Joaquin Phoenix cazado por los paparazzi durante el rodaje de la película. Instagram

La querencia de Phoenix por los personajes más lunáticos ha ayudado a avivar su perturbadora imagen. Aspecto que le ha valido que su Joker, al que no le hace falta aparecer cubierto de maquillaje para poner los pelos de punta al espectador, se salga de los cánones que hasta ahora le caracterizaban.

A pesar de la cadena de comentarios que ha generado su presentación, lo que piensen de él los más puristas del universo DC Comics, los fieles defensores del Joker de Ledger o los incondicionales de Leto, no puede importarle menos al actor. "Realmente nunca presto mucha atención a lo que la gente opine sobre mí. ¿A quién le importa? Lo que a mí me interesa es el director, lo que él piensa y cuáles son sus ideas para dar vida al personaje", ha confesado. Así es Joaquin.

