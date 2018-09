4

¿Qué medida debo elegir?

!El tamaño, a la hora de elegir un juguete erótico —o al menos el primero— sí importa", aclara Sara Pérez: "Si somos principiantes, lo aconsejable sería empezar por un tamaño pequeño que facilite la inserción y no cause dolor". Y no solo importan las medidas del juguete, sino también las de la persona, sobre todo si vamos a optar por un dildo doble —que estimule tanto para la vagina como el clítoris— porque la distancia entre estas partes del cuerpo no es la misma en todas las mujeres y esto, concluye un estudio de la Emory University (EE UU), influye en la probabilidad de que experimente regularmente el orgasmo.