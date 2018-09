Acción contra el Hambre busca un millón de gigantes

Acción contra el Hambre quiere que los ciudadanos den un paso al frente para atajar la desnutrición infantil y el hambre. Este lunes han presentado la campaña Lucha de gigantes con la que buscan que un millón de personas se involucren en esta causa. El nombre hace referencia a la canción de Antonio Vega, cuya música es el hilo conductor de la iniciativa. La ONG ha organizado un concierto solidario en Madrid, la edición de un libro CD que saldrá a la venta con EL PAÍS y un documental que da voz a quienes se preguntan cada día si podrán alimentarse.

La lucha de gigantes del siglo XXI es la lucha contra el hambre, desde el punto de vista de la organización humanitaria. Emilio Aragón, vicepresidente de la entidad, ha querido recuperar la canción de su amigo Antonio Vega, coincidiendo con su 30 aniversario, para sensibilizar a los ciudadanos sobre esta lacra. “Hay cierta anestesia en la sociedad, hay tantas imágenes e información que tenemos que buscar otros medios para concienciar sobre un problema como el hambre y la música es un instrumento magnífico”, asegura el también músico. Durante la presentación, Aragón ha querido recordar la figura del líder de Nacha Pop: “En Lucha de gigantes, Antonio decía que le daba miedo la enormidad, donde nadie oye su voz. Y ahora su voz se va a escuchar más fuerte que nunca, gracias a su arte”.

Carlos Vega, hermano del artista fallecido hace ya nueve años, ha agradecido esta iniciativa en la que también se ha involucrado: “El día que Emilio me contó el proyecto que quería llevar a cabo con la figura y el repertorio de Antonio, pensé que por fin se acometería algo importante y merecido, a la altura del talento, emoción y generosidad que Antonio nos regaló”. El músico y arquitecto ha querido hacer pública la desconocida vocación solidaria de su hermano: “Antonio financió dos colegios en la selva de Nicaragua. Nunca he compartido esto, pero me parece que mejor ocasión no puede haber” ha asegurado Vega, visiblemente emocionado, y ha apuntado que “toda la familia” está “unida” en apoyo a este proyecto.

Artistas como Rozalén, Ara Malikian, La Mari, Alba Molina, Salif Keita o el grupo Ketama, que vuelven a unirse en esta ocasión, celebrarán un concierto el próximo cinco de octubre en el Teatro Real de Madrid. Será un homenaje a la música de Antonio Vega, al igual que el libro CD en el que participan Alejandro Sanz o Juanes y que se venderá con EL PAÍS el 28 de octubre.

Un documental en primera persona

Los periodistas Àngels Barceló, de Cadena SER, y Martín Caparrós, de EL PAÍS, colaboran también con un documental, del mismo nombre que la campaña, que se estrenará el próximo mes y que ha sido orquestado por Hernán Zin. El director, que acaba de recibir un premio en el Festival de Montreal por Vivir para contar, ha recogido las grabaciones que 15 personas de 8 países han realizado con un móvil de su día a día. Estas historias, recabadas en Níger, Siria, Bangladesh o Nicaragua, configuran una visión de los distintos tipos de hambre: la producida por guerras, el cambio climático o los desplazamientos forzosos. Según apunta el director argentino, el proyecto fue un “salto al vacío sin red” por lo novedoso del estilo de grabación en el que “no hay filtros”.

Por su parte, Àngels Barceló cree que el documental “llega a la médula” del que lo ve por lo impactante y cercano de sus imágenes. “Nadie se puede quedar igual después de ver y escuchar estas historias”, asegura la presentadora, que espera que se logre una mayor concienciación para poder acabar con el hambre en el mundo.

El proyecto musical y visual arranca con el lanzamiento de la nueva versión de “Lucha de gigantes”, cantada a dúo por el propio Antonio Vega y La Mari de Chambao. La canción viene acompañada de un videoclip, en el que se intercalan imágenes de la cantante malagueña con las del documental. Para las grabaciones, se han usado los multipistas originales de las canciones de Antonio Vega, algo que para Emilio Aragón fue “especialmente emocionante” porque era como tener al cantante entre ellos.

“Al día mueren 8.500 niños por desnutrición y esto es algo que se puede evitar; nosotros sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que ampliar nuestra llegada”, asevera Carmen Gayo, directora de Comunicación de Acción contra el Hambre. En la presentación, el director de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero ha asegurado que se está “ganando la batalla contra el hambre, pero aún queda mucho por hacer”. “El hambre es un fenómeno humano que nace a través de los conflictos y el mal gobierno. No es inevitable o natural y debemos plantearnos la lucha contra el hambre como una prioridad al más alto nivel político”, ha concluido.

Esta campaña no solo quiere recaudar fondos para subsanar este mal, sino también concienciar al ciudadano de que es una realidad con una solución al alcance de su mano. Aragón recuerda que estas situaciones extremas pasan “a solo dos horas de avión” y que “no podemos olvidarnos” de ellas a pesar del ruido mediático. Y remata: “Queremos que el mes de octubre sea el de concienciación contra el hambre”.