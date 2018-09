1

No es raro que mujeres jóvenes acudan a consulta con dolores similares al de ovarios acaben siendo operadas por apendicitis, según un estudio publicado en el World Journal of Gastroenterology. A falta de datos en la exploración y de pruebas diagnósticas que la determinen de forma inequívoca, la apendicitis —apunta otra investigación— es la gran simuladora de enfermedades, que no depende de la edad ni de los antecedentes del paciente. "Hay que tenerla en cuenta en todos los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal. Todo es un cúmulo de sospechas. Al tener un inicio similar al de una gastroenteritis, la hace indistinguible", explica el médico de familia José Francisco Ávila, coordinador del grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC).

¿Qué señales pueden ayudarnos a identificar el dolor de apendicitis? La falta de sensación de hambre y la localización del dolor son claves, pero no son las únicas señales. Estos son los ocho síntomas que debemos tener en cuenta: