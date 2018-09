Diego Domínguez y ‘Vicente’, chulapo argentino

CUENTA EL ACTOR Diego Domínguez que su perro es bueno. Tranquilo. Y mientras, Vicente, que mide algo más que un servilletero de bar, se revuelve en lo alto de una mesa en una terraza de Malasaña. Se retuerce y ladra porque no le dejan abalanzarse sobre dos dálmatas que se lo podrían merendar de una vez. Domínguez, de 26 años, compró a su caniche mini toy blanco en una feria en Argentina, donde estuvo viviendo durante tres años para interpretar a Diego en la exitosa serie Violetta. “Yo nunca había tenido mascota, pero una amiga mía se compró un cocker y me enamoré por completo. Iba todas las noches a verla y me pregunté: ‘¿Podría haber un perro en mi vida?’. Y un día me lo encontré. Me miró con esa carita y pensé: ‘Tú eres mi hijo”.

'Vicente', caniche mini toy. Nani Gutiérrez

Se llama Vicente porque, al ser chiquitito, necesitaba un nombre grande y contundente, explica Domínguez. El actor, que actuó con Paz Vega en la serie Perdóname, señor, cree que la personalidad canina existe y que en España los perros marcan su territorio. “Los argentinos son más juguetones”. Y como el comportamiento de su caniche, que tiene cuatro años y desde hace tres vive en Madrid, le contradice, rectifica: “Se ha vuelto español. No es un buen ejemplo”. Se van los dálmatas y Vicente se relaja. “¿Ya? Tío, te has portado fatal”.