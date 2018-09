Café con estrella

Viajamos para vivir aventuras o por meras exigencias de trabajo, o vaya a saber por qué viajamos. Pero cuando se trata de nuestro descanso, no nos gustan las sorpresas. Ya no buscamos una habitación con vistas, queremos sentirnos directamente como en casa sin renunciar a ningún tipo de capricho sibarita. Y pocas cosas nos devuelven al hogar, salvando todo tipo de distancias, como el aroma del café. Deleitarse con una receta de "cinco estrellas" es muy sencillo gracias a Nespresso y su amplia variedad de propuestas. Los huéspedes pueden disfrutar de un Lungo Forte en la cama, de esa pausa para un Ristretto en la sala de reuniones o del último sorbo del día con un Espresso Decaffeinato en la recepción. Y así, hasta trece sabores para satisfacer todos los gustos y para cualquier momento del día.

Ya sea en la acogedora terraza del Yandiola en Bilbao o en cualquier otro sitio, su café Nespresso, en sus múltiples variedades, siempre le resultará familiar.

Se trata de engrandecer la experiencia hotelera de lujo, y en Madrid, nadie se lo toma tan enserio como el hotel Only YOU Atocha. En un espacio diseñado para que todos encuentren lo que necesitan, las máquinas de Nespresso profesionales no faltan en cada rincón. El carismático H10 Metropolitan de Barcelona, con una personalidad única y ubicado cerca del centro histórico de la ciudad condal, también incluye la experiencia cafetera entre sus servicios. A la lista se suma el Gran Hotel Miramar en Málaga, el Balneario Resort Las Arenas de Valencia, el restaurante y terraza Yandiola en Bilbao o La General de Madrid, entre otras. Porque al final no importa el sitio, se puede disfrutar de un café Nespresso tanto dentro como fuera de casa. La calidad siempre será la misma.

¿Qué le apetece tomar hoy? ¿Un 'wake up wonder' con granola crujiente o el clásico 'latte macchiato'? Con las cápsulas 'Nespresso Professional' es fácil disfrutar de un café a la altura de un barista.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.