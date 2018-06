1

Por fin llegó el verano y, con él, las vacaciones, los paseos al atardecer, los baños en la playa, las caminatas por el campo… Pero también las picaduras y mordeduras típicas de diferentes animalitos. Sí, esas que pueden llegar a amargarnos el descanso. Y este año puede ser peor porque, según la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), va a estar bien surtido de bichos.

"Las intensas lluvias de esta primavera han producido grandes encharcamientos de agua que favorecen la aparición de insectos como los mosquitos", asegura su directora general, Milagros Fernández de Lezeta que explica que estos insectos ponen sus huevos en lugares húmedos y, al subir las temperaturas, las larvas se reproducen con más facilidad". La razón está clara: "La alta temperatura y la humedad provocan que la densidad vectorial sea mayor", añade Rogelio López-Vélez, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y responsable de la Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales Importadas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Pero los mosquitos no son los únicos. También podemos enfrentarnos a las picaduras y mordeduras de otros desagradables insectos como las garrapatas, las arañas o las pulgas. Por no olvidar los animales marinos como las medusas o los erizos. Aunque el hecho de que haya más o menos de estos en las playas no depende tanto de las temperaturas, sino de los vientos y las corrientes, aclara Juan Pablo Camblor, biólogo y director de ZOEA, empresa dedicada a la difusión e investigación del medio marino, quien añade que es algo "muy difícil de prever ante el verano".

En caso de que nos pique alguno de ellos, lo mejor es saber identificar la marca y qué hacer con la picadura o la mordedura. A continuación, los expertos explican cómo actuar en cada circunstancia.