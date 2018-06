Miss America suprime el traje de baño en la era del Me Too

Miss America cambia su apariencia. El concurso lleva casi 100 años valorando la apariencia física de las mujeres, hasta ahora, según han anunciado este martes. La esencia de la competición pretende ser borrada por la nueva dirección en medio de la revolución del movimiento MeToo. No habrá más desfiles en traje de baño y usar tacones será una opción. Ahora el puntaje se le atribuirá a quién mejor luzca una tenida que le haga sentirse empoderada. Aún no se sabe cuántos puntos se les atribuirá a quién mejor vista unos vaqueros con rebeca.

A partir de la próxima edición del concurso, en septiembre. En lugar de realizar el desfile en traje de baño, que representaba un 10% de la nota final, las 51 concursantes participarán en una sesión interactiva con los jueces donde dialogará sobre sus logros y metas y "cómo usará sus talentos, su pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss America", adelantó Gretchen Carlson, presidenta del directorio y ganadora del título en 1989. Las competidoras tampoco concursarán más en trajes de noche, una instancia que representaba un 15% de la calificación, y podrán vestirse con la ropa que les parezca más cómoda y “exprese su personalidad”.

"Ya no somos un concurso de belleza", dijo Carlson: "Somos una competición". Estos cambios, que intentan aparecer en la foto en los tiempos del MeToo, se han dado a conocer el mismo día que el exproductor Harvey Weinstein, acusado por más de un centenar de mujeres por acoso, agresión sexual o violación, se ha declarado inocente. Carlson ha sido una gran defensora de las víctimas. Llegó a la dirección este año junto con cuatro exganadores de Miss América después de que el anterior CEO y los altos exejecutivos renunciaron en diciembre debido a unos correos electrónicos filtrados en los que hacían comentarios lascivos y sexistas sobre las ganadoras anteriores.

Carlson es expresentadora de Fox News y alcanzó en 2016 un acuerdo amistoso con esa cadena tras denunciar haber sido acosada sexualmente por Roger Ailes, el presidente del canal que renunció tras varias denuncias en su contra. "Hemos escuchado a muchas jovencitas que dicen: 'Nos encantaría ser parte de vuestro programa, pero no queremos estar ahí en traje de baño y tacos altos', así que ya no tendremos eso", dijo Carlson. Habrá que esperar a septiembre para ver cómo evalúan “el ingenio” y “la pasión” en el mayor concurso de belleza, que ya no es ni concurso, ni mide supuestamente la belleza.