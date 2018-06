¿Doctor, qué puedo hacer para envejecer sin achaques?

Los expertos consultados señalan a la socialización, al ejercicio relacional y de participación activa como ciudadanos, como uno de los mayores retos para el envejecimiento activo y saludable. No en vano, como añade Mora Teruel “somos animales gregarios que necesitan del otro, porque sin el otro la salud se nos cae rápidamente”. Para el neurocientífico, la muestra de la importancia de la actividad social como tercer eje de salud a largo plazo es que la gente que hace deporte, que come bien y que tiene una alta actividad social, “es gente que muere más vieja, que vive más, precisamente por la salud que adquiere su cuerpo y su cerebro”.

Según Ángeles García Antón, por su parte, la participación en actividades sociales es uno de los factores “que más influye en la calidad de vida” de las personas de la tercera edad, ya que en un momento en que las obligaciones laborales desaparecen, esta participación ayuda “a huir de la rutina, a establecer contacto con otras personas, crea estímulos, retos, contribuye a un cambio en las ideas, mantiene la autoestima, potencia la autonomía personal, y ayuda a reforzar el sentimiento de utilidad”.

El doctor Andrés Vázquez, por su parte, cita los resultados de las encuestas del INE y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que suelen reflejar que uno de los principales problemas de las personas mayores es el relacional, exacerbado más incluso para el experto en el marco de lo que considera una “sociedad gerontofóbica, es decir, una sociedad que mantiene una discriminación por edad con las personas mayores, un poco como agentes pasivos que ya no participan”.

Para Vázquez, mantener activa esta función relacional y participativa de las personas mayores va a proporcionar profundidad y sentido a esta fase de la vida. “A participar se aprende. Esto es un reto para la sociedad: abrir canales de participación, de comunicación, de integración y de toma de decisiones a la tercera edad. No aparcarlos. Es un fenómeno y un reto por resolver tanto política como socialmente”, reflexiona antes de añadir que el fenómeno del empoderamiento de las personas mayores dentro de una sociedad que envejece adecuadamente y que ha conseguido darle muchos años a la vida, “pasa por darle mucha vida a esos años”, una labor que en su opinión tenemos que hacer entre todos los agentes sociales. “Y si eso no se hace, los que somos mayores, entre los que me incluyo, nos tomaremos la calle por montera, no tengas la menor duda. Haremos la revolución del envejecimiento”, concluye.