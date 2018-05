La enfermedad que mata a 30.000 personas al año y se combate con fármacos de hace 70 años

El doctor Marcelo Omar Quilpidor no ha estado solo en su ponencia. Le ha acompañado el médico Juan José Palacios de la Unidad de Referencia Regional de Micro bacterias del Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. Él ha hablado de la tuberculosis, una infección fácil de abordar en Europa, letal en los países en vías de desarrollo. Por eso, su mensaje se centra en mejorar las condiciones socio sanitarias para proteger así a los pacientes europeos.

"Apliquemos una globalización positiva: ayudemos a los países que no cuentan con nuestros recursos. Invirtamos en medicamentos, como hemos hecho con el VIH: una enfermedad que ha pasado de letal a crónica". Y profundiza en "la suerte" de aquellas infecciones que dejan de ser letales cuando se empieza de verdad a combatirlas. "Hasta que la leishmaniasis no sature nuestro sistema, no interesará aunque haya cientos de muertes al año en otras regiones. Toca realizar medidas globales. Las farmacéuticas no invertirán en medicamentos hasta que no haya pacientes que puedan pagar por ellos. Aunque solo sea por egoísmo, es responsabilidad de todos combatirla si no queremos que nos afecte a nosotros".