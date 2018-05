The New Arrivals, premiado por acercar la migración a una audiencia global

Portada de el especial multimedia 'The New Ariivals'.

La serie sobre emigración The New Arrivals ha sido elegida como mejor trabajo B2C por The Drum Only Media Awards. Los premios, dedicados a destacar las mejores acciones de difusión de contenido, reconocen en esta categoría al proyecto como canal de divulgación informativa. The New Arrivals es un trabajo multimedia financiado por el European Journalism Centre, con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, y que ha sido desarrollado por EL PAÍS, The Guardian, Le Monde y Spiegel Online, conjuntamente. Al frente del equipo español ha estado la periodista Naiara Galarraga Gortázar, quien enfatiza que este trabajo aspira “a darle a los lectores una información completa y reposada sobre un fenómeno cambiante, que es un asunto central del debate político en Europa”.

Durante 2015 y 2016 se produjo lo que la periodista denomina “el gran desembarco de migrantes”. Cientos de miles de personas llegaban a Europa a través del mar Egeo y el Mediterráneo. “Vemos a toda esta gente que sube caminado hacia Alemania y, en un momento dado, nos preguntamos qué fue de ellos. Dejan de ser noticia, ya no estaban en los titulares, habíamos empezado a contar en números en qué se traducían, pero nos faltaban los seres humanos”, recuerda. Fue entonces, otoño del año pasado, cuando comienza a fraguarse este proyecto que tenía como única premisa contar cómo se estaban asentando los migrantes en Europa, “los nuevos europeos”. Cada uno de los diarios involucrados seguiría durante 500 días a un grupo de estas personas para contar sus historias personales, pero también para ofrecer a través de ellos contexto histórico, social y económico sobre el fenómeno migratorio.

EL PAÍS eligió un equipo de fútbol de Jerez de la Frontera, formado por inmigrantes documentados, indocumentados y españoles como protagonistas de su proyecto. Galarraga justifica la elección en que respondía al perfil de España en temas migratorios: “Es un país que ha recibido siempre muy pocas peticiones de asilo porque ha concedido también muy pocas, así que había que hablar de inmigrantes llegados de manera irregular y eso nos llevó a la emigración africana; también porque España tiene una de las fronteras más desigual del mundo”. Había además un componente extra: “El fútbol es una cosa que identifica a España por el mundo y es más fácil para los lectores empatizar con ellos”.

Galarraga y su equipo de trabajo plantearon seis grandes capítulos que han implicado un viaje al trimestre a Jerez de la Frontera. Cada episodio cuenta con un texto y un vídeo como columna vertebral. A partir de ahí, se expanden otros temas vinculados a la migración, a través de textos, fotogalerías e incluso un juego que simula el camino que deben recorrer las personas sin papeles para solicitar documentación en España. En ellos se abordan asuntos como el aumento las peticiones de asilo de venezolanos y las escasas concesiones, o que España es uno de los países del mundo que da asilo a perseguidos LGTB. Estas informaciones son independientes entre sí, pero en el marco de cada capítulo, el conjunto ofrece una visión completa de un aspecto concreto de la emigración, como los menores o las fronteras.

Unos diez profesionales han formado el núcleo de The New Arrivals en EL PAÍS, pero han contado con la colaboración de otros compañeros de las secciones de Internacional, Diseño, Vídeo, Infografía y Redes Sociales. Un trabajo arduo que ofrece una visión humana de un tema que en Europa se ha traducido en el auge de partidos xenófobos y brechas entre países. “Algunos políticos usan medias verdades y datos parciales con fines espurios, queremos ofrecer, datos, hechos y contexto, contar la emigración de manera profunda, aunque también entretenida”, resume Galarraga. Y añade: “Es nuestra aportación al debate público sobre un asunto muy complejo que no va a desaparecer”.