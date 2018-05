Disco ICON recomendado: ‘Ole Lorelei’, de Soleá Morente

Ole Lorelei

Soleá Morente

(Sony)

¿Podemos concluir que este es el mejor título en lo que llevamos de año? Podemos. Bien. Siga. La cosa es que hoy venía a hablarle de que la del medio de los Morente ha hecho un disco que no es ni tan vanguardista como los de su hermana Estrella, ni tan clásico como los de su hermano Kiki, pero que a su manera está muy bien. ¿Pero es flamenco? A ratos sí y a (más) ratos no. Pero si en el futuro recordamos a Soleá, no será por cantar alegrías (que lo hace muy bien, por cierto), sino por canciones que empiezan como Röyksopp o Jeanette y acaban como Camela o Las Grecas. Acabar como Las Grecas siempre está muy bien. En eso también coincidimos.

