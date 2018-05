El objetivo es integrar la artesanía en la vida diaria

Llevo diez años coleccionando artesanía. Visito todas las exposiciones y galerías que puedo y poco a poco me he convertido en todo un coleccionista. No se trata de acumulación: me gusta encontrar cosas y descubrir la relación entre ellas. También es una herramienta de investigación, porque todo lo que me obsesiona termina reflejado en mi trabajo de un modo u otro. Por supuesto, también me interesa el arte, porque tanto el arte como la artesanía reflejan lo que somos.

Sin embargo, la artesanía debe tener una función, y ahí reside su dificultad. Es algo increíblemente importante. Por eso, aunque a veces haya sido subestimado en comparación con el arte contemporáneo, lo artesanal tiene la ventaja de ser algo tangible. También tiene la capacidad de influir en la expresión artística. Es algo, en definitiva, esencial para el ser humano.

He podido comprobarlo en primera persona durante las labores de selección de la segunda edición de Loewe Craft Prize, un proyecto que iniciamos en 2016. Este año el nivel es increíblemente alto, con participantes procedentes de 75 países y datos demográficos muy interesantes en cuanto a la edad de los artesanos. Elegir el ganador va a ser muy difícil, porque todos los finalistas tienen un talento alucinante. También son plenamente actuales.

La era digital, paradójicamente, nos está volviendo más táctiles. Por eso creo que, en un futuro inmediato, la artesanía tendrá cada vez más peso en nuestro trabajo

La artesanía, en última instancia, es un reflejo de su época. Tiene un componente humano porque muestra el modo en que la gente trabaja con sus manos en un momento histórico concreto. Por eso creamos este premio, y por eso quisimos que fuese global: para descubrir lo que está sucediendo ahora mismo en lugares muy distantes y distintos entre sí.

Nuestro objetivo, además, era dar protagonismo a los objetos y sus procesos de producción. A veces no nos damos cuenta de lo que cuesta hacer algo. Inmersos en la era digital, la idea de hacer cosas tangibles nos genera mucha curiosidad. En cierto modo, es algo generacional: estamos inmersos en un profundo océano de representaciones digitales. Poco a poco nos distanciamos de la realidad y perdemos de vista lo real. Cada vez hay más interés en lo que implica hacer algo con las manos.

En esta edición del Loewe Craft Prize, por ejemplo, algo ha sucedido en el ámbito de lo textil. Hay un proyecto de Corea y otro de España que profundizan de un modo muy moderno en la manera en que se puede explorar el tejido. La era digital, paradójicamente, nos está volviendo más táctiles. Por eso creo que, en un futuro inmediato, la artesanía tendrá cada vez más peso en nuestro trabajo.

Loewe pertenece al grupo LVMH y tenemos un programa de sostenibilidad muy ambicioso. Para nosotros es algo prioritario, porque no afecta solo a nuestra generación, sino también a las venideras. Cada vez más gente siente rechazo ante la producción en masa, porque preferimos conocer a la persona que hay detrás de cada objeto.

En el fondo, lo que importa es la diversidad y las pequeñas comunidades que hay en otras partes del mundo. Creo que, como sociedad, estamos empezando a ser más éticos. Esa inquietud es uno de los pilares de este premio internacional de artesanía. A través de esta iniciativa hemos querido acercar el trabajo de los artesanos a la gente. Más allá del lujo, eso es lo que importa. A la gente le intrigan los objetos hechos a mano. Y para comprenderlos, hay que tocarlos.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.