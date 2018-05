Siete DJs que podrían ser el próximo Avicii (uno es español)

Durante estos días se han sucedido los mensajes de condolencia, no solo del sector de la música electrónica, sino de un gran número de personajes del mundo del pop con los que se relacionó (trabajó con Madonna, Aloe Blacc, Coldplay y Alunageorge, entre otros) o a los que de una u otra manera influyó (curiosas han sido las versiones de Alfred de OT, junto a la candidata de Letonia en Eurovisión, o la de Nick Jonas, miembro de los Jonas Brothers). Palabras y gestos que hablan de la relevancia de su música y que indican su gran importancia dentro del panorama musical contemporáneo.

Djs veteranos y curtidos en mil pistas de baile como David Guetta, Paul Oakenfold o Tiësto le deben el que sus carreras volvieran a rejuvenecerse. Avicii consiguio dar a la escena, y a nombres ya consolidados como los de Diplo o Timo Maas, por ejemplo, una nueva excusa para subirse al carro de la modernidad. Va a ser complicado que su herencia perdure. Sin embargo, desde aquí te damos los nombres de aquellos productores que actualmente más se acercan a su legado:

Martin Garrix (21 años, Países Bajos)

Es probablemente el heredero natural de Avicii, colaboraron juntos antes de que el sueco anunciase su retirada. Cuenta con 21 años y ya ha sido cabeza de cartel de festivales como Tomorrowland, la meca del EDM y de la electrónica más masiva. Su éxito es imparable, lleva dos años consecutivos coronando la lista como mejor DJ del mundo de DJ Mag, una de las publicaciones más mediáticas dentro del universo de la música de baile. Sus últimas colaboraciones junto a David Guetta, Ed Sheeran o Ellie Goulding están haciendo que su faceta como músico se amplíe considerablemente. Aún le queda mucho por alcanzar, pero su juventud es un punto a favor.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Can't really describe in words how sad I feel right now... Thank you for inspiring me and millions others".

Oliver Heldens (23 años, Países Bajos)

Oliver Heldens nació en Rotterdam el 1 de febrero de 1995, muy lejos del verano de 1977 que fue cuando las playas de Ibiza comenzaban a atraer a jóvenes incautos y alocados hippies. Eso no le ha impedido rendir homenaje a aquel momento y a aquel sonido, imaginado y puesto al dia gracias a su buen hacer dentro de los patrones del future house en temas como Ibiza 77 (Can You Feel It) o Gecko (Over Drive). Habitual de festivales como Ultra Music, Airbeat o Tomorrowland, su principal logro es ese acercamiento al pasado desde el presente. Sus sesiones están plagadas de referencias y guiños retro.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"I’m speechless. Rest In Peace, Tim, you’ll never be forgotten".

Danny Avila (23 años, España)

Con 16 años tuvo su primera gira por el continente asiático. Con 17 actuó en el escenario principal del Ultra Music de Miami. Con 19 firmó un contrato en Las Vegas que le acreditaba como el DJ más joven con una residencia. Hoy dia ya se permite ser jurado de un certamen para DJ noveles como el NYDJAY, organizado por la firma de moda New Yorker, y de publicar un tema mano a mano con las gemelas Nervo, dos de las figuras más relevantes de todo el EDM. Tiësto dijo de él que “es capaz de tocar durante 10 horas, mezclar todo tipo de géneros y leer la mente de los fans”. Un valor en alza.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Forever legend".

Mija (25 años, Estados Unidos)

Skrillex supo ver el tremendo potencial de Mija cuando empezaba a despuntar en los clubes de su Arizona Natal. Adscrita desde sus inicios al emporio discográfico del americano, OWSLA, es ahora cuando mejor se aprecian los logros conquistados. Su reciente EP suena pausado, una aproximación a la electrónica más introspectiva y meditativa de la joven productora. Ahora la vemos experimentar con grabaciones de campo y alejándose del halo de megaestrella que tanto acompaña a estos artistas. También colabora con el colectivo Nap Girls, una organización feminista que da visibilidad a mujeres que están comenzando en la música.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Rip Avicii".

Kygo (26 años, Noruega)

El ascenso meteórico del productor noruego en estos últimos años es digno de estudio. Todos sus temas se cuentan por éxitos. Ideólogo e impulsor del Tropical House, un género plagado de teclados flotantes, bombos sinuosos y ritmos lentos, bebe abiertamente de aquellas melodías que Avicii compusiera con un piano delante. Kygo ha conseguido lo que pocos jóvenes a su edad, convertirse en una influencia para generaciones más mayores que miran sus producciones con un punto de nostalgia y melancolía. Está por ver si el estilo consigue establecerse.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Avicii was my biggest musical inspiration, and he was the reason I started making music".

Alesso (26 años, Suecia)

Inquieto. Esa es una de las capacidades más sobresalientes de este productor sueco, que conoció el éxito con tan solo diecinueve años, cuando se acercó a uno de los miembros de Swedish House Mafia para entregarle un CD con algunos de los temas que había realizado. En estos siete años de trayectoria ha recorrido el mundo entero y colaborado con David Guetta, Calvin Harris o Dillon Francis. Sin embargo, su mayor interés se encuentra en esa actitud para acercarse a género ajenos al EDM como el funk brasileño o el dancehall y vampirizarlos. Su primer disco salió en Def Jam, una discográfica de hip hop.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Tim, since day one you’ve been one of my biggest inspirations to make dance music. You put Sweden on the map with the most memorable melodies in the world. I wish I could have said a few last words to you before you left this place. Millions of people will remember you forever".

Mariana Bo (28 años, México)

Ser mujer en un mundo dominado por hombres no es sencillo. Si además tu carrera se realiza en México todo parece mucho más complicado. Pero Mariana Borrego, el verdadero nombre de esta DJ, fue conquistando las pistas de baile de ciudades como Sinaloa, Sonora o Chihuahua sin inmutarse. Lugar en el que le toca pinchar, lugar que conquistaba con sus mezclas. El éxito internacional vino tras su actuación en el festival EDC de Las Vegas y la colaboración con el sello Spinnin y el artista KSHMR. Trio de ases para una de las DJ más enérgicas de la escena electro y progressive house.

Sus últimas palabras sobre Avicii

"Se fue uno de los grandes, no puedo creerlo uno de los mejores artistas y productores de la escena, D.E.P Avicii, you’re a legend".

