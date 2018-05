La intimidad de Penélope Cruz

Cuando vivía en Alcobendas y pasaba muchas horas en la peluquería de su madre, Penélope Cruz anheló muchos sueños pero no tantos como los que ha cumplido. La actriz española más internacional acaba de celebrar 44 años en el mejor momento de su vida con una carrera profesional estable y prestigiosa y una familia que es su prioridad. Cruz ha alcanzado la madurez y disfruta de ella alejada todo lo que puede del foco mediático. Ya no huye de la prensa pero la esquiva para disponer a su antojo de su privacidad. Su relación con Javier Bardem está a punto de celebrar su décimo aniversario y es más estable que nunca. Los pocos pero fieles amigos de la actriz aseguran que Pe está en “su mejor momento como actriz y mujer”. El martes será la estrella del Festival de Cannes que abrirá sus puertas con Todos lo saben, la película del director iraní Asghar Farhadi, rodada en España, en castellano y protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín.

“Me apetece trabajar con directores que arriesgan, ya sabes mi punto raruno”, contaba a este periódico durante los últimos premios Goya. Penélope se permite ahora elegir. Lo hace en lo personal y en lo profesional. Cuenta uno de sus íntimos que su gran sueño de niña fue ser madre. Ahora lo es de Leo y Luna de 7 y 4 años respectivamente. Ellos son su prioridad y la de su marido Javier Bardem. Es capaz de rechazar un papel si este distorsiona a su familia. Cuando decidieron ser padres estuvieron de acuerdo en no trabajar a la vez para que uno de ellos siempre esté en casa con los niños y si participan en el mismo reparto se llevan con ellos a los pequeños. Pero lo más curioso es que Leo y Luna no saben a qué se dedican sus padres. En el piso los Bardem-Cruz no hay señales claras de ello ni en forma de premios, lo que quiere decir que los Oscar que han ganado no son un elemento clave en la decoración. Pero por la edad que tienen sus hijos, los actores saben que este período de inocencia está próximo a concluir y un día descubrirán, por ejemplo, a su padre en Piratas del Caribe o algún compañero del colegio les contará que su madre sale en el cine. Para eso también están preparados en un intento de dar normalidad a lo que no es normal.

Penélope Cruz, con sus dos hijos. GTRESONLINE

Cruz y Bardem en ese afán de mantener alejada su vida del foco mediático han peleado con los medios de comunicación para que sus hijos estén al margen y cuando ha sido necesario han llegado a los tribunales. Han seguido el guion de Víctor Manuel y Ana Belén que evitaron a los suyos el peso de la fama.

Cuando comenzaron a formar su familia vivían en Los Ángeles,. Allí nació su primer hijo pero Luna ya vino al mundo en Madrid. Se instalaron en una casa a las afueras de la capital buscando privacidad pero ahora residen junto a El Retiro. La prensa les ha dejado en paz. “Es que hacen una vida tan normal que no interesan”, cree uno de sus amigos. Penélope es tímida en público pero una “gansa” cuando está con los suyos y sigue recelando de la prensa. Cuentan que la desconfianza nace de cuando fue novia de Nacho Cano y tuvo algunos problemas. A Bardem tampoco le gusta la exposición. Eso sí, ambos están disponibles para hablar de sus proyectos y de las causas sociales que defienden. No le interesan mucho las redes sociales aunque tiene cuenta de Instagram privada.

Cruz ha sido criticada en las últimas semanas por su inicial tibieza a la hora de pronunciarse sobre Harvey Weinstein, el productor que la ayudó a ganar un Oscar por Vicky Cristina Barcelona. Tardó pero finalmente emitió un comunicado: “Necesito expresar mi apoyo a las mujeres que han sufrido experiencias tan horribles. Han mostrado una gran valentía denunciándolas. Ese tipo de abuso de poder es totalmente inaceptable”. Cuentan que el retraso se debió a la perplejidad de lo sucedido y eso que se alzaron voces de algunas de sus mejores amigas como Salma Hayek o Kate Winslet. A la primera la conoció cuando llegó a Hollywood, a la segunda el año en que ambas ganaron el Oscar. También está entre sus íntimas Julia Roberts. Hace menos de un mes Cruz, Winslet y Roberts quedaban para desayunar en Londres en una cita de chicas. Pero si hay referentes femeninos en la vida de la actriz española estas son: Audrey Hepburn, Victoria Abril — por quien decidió dedicarse a la interpretación-— y Meryl Streep, a quien llama "La jefa".

Ella también tiene admiradores como quedó claro el 4 de marzo pasado cuando el cine francés le entregó un César. Marion Cotillard se rindió ante la española en la presentación que hizo del premio que le entregó Pedro Almodóvar con 3.000 personas puestas en pie en una larga ovación. Fue el reconocimiento a una actriz que sabe valorar lo que verdaderamente le importa. “Estoy feliz de decir que mi ego se ha vuelto más pequeño con el paso del tiempo. Solía tener tanto miedo de lo que la gente podía pensar de mí, que dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí. Pero cuando me convertí en madre, algo cambió dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas”. Es la madurez.