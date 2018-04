1

La firmeza no es un don eterno. Músculo que no se ejercita, rincón corporal que se queda blando, fofo, cae o todo a la vez. Es el caso del. Habitualmente vive oculto bajo la manga y tampoco da mayor problema. Hasta que el calor aprieta, las mangas se convierten en tirantes y saludar con el, parar un taxi o echar sal aportan una prueba infalible del grado de tonicidad. Ese colgajo que vibra al agitar el brazo son las temidas alas de murciélago. Para atajarlas no hay más fórmula que "el entrenamiento de los tres músculos que componen el tríceps (vasto externo, cabeza larga y vasto interno). Al ser un músculo extensor, no se desarrolla mucho (normalmente no vamos con los brazos tiesos por la vida). Por eso tenemos que entrenarlo a conciencia", señala Fer González, subdirectora del gimnasio Arsenal Femenino Madrid . Aquí hay varias corrientes: con pesas (o cintas), sin ellas o con las máquinas de Pilates. Sin olvidar las máquinas de poleas. En el primer grupo, "—para las mujeres se recomienda de 2 a 4 kg de peso y para ellos, de 3 a 6 kg— y un alto número de repeticiones (entre 15 y 20 )".