La ‘app’ que ha conseguido 40.000 embarazos en tiempo récord

Su consejo: cuanto antes, mejor. Pero Clelia Morales y Laurence Fontinoy no se aplicaron el cuento. De haberlo hecho, quizá no habrían fundado Woom, una app de fertilidad con una misión: que sus usuarias se queden embarazadas en el menor tiempo posible. Sus experiencias personales con la concepción y sus retos les llevaron a plantearse la pregunta: ¿puede la tecnología ayudar? “Los algoritmos de Woom recogen 32 parámetros de cada mujer y nos permiten proporcionar recomendaciones personalizadas para aumentar las probabilidades de embarazo. En España empezamos a pensar en la maternidad en la treintena y, aunque nos veamos estupendas, a partir de los 35 la fertilidad cae en picado, así que es vital no malgastar el tiempo: conocer bien nuestro cuerpo para concebir de forma natural y, si algo va mal, no retrasar la decisión de acudir a un especialista”, precisa Morales.

En la breve existencia de Woom —nació en julio de 2016—, Morales y Fontinoy ­—­que abandonaron sus puestos en eBay y Google respectivamente para emprender— ya presumen de 40.000 embarazos entre sus más de 340.000 usuarias en España, México y Colombia. “Queremos ser una referencia tanto en el sur de Europa como en Latinoamérica y la comunidad hispanohablante de Estados Unidos”, señalan.El auge de las femtech, término acuñado en 2013 para aglutinar a las empresas tecnológicas volcadas en mejorar la salud de la mujer, no ha hecho más que empezar, defienden. Según Fontinoy, “en Woom ahora solo nos ocupamos del embarazo, pero en el futuro vamos a explorar otras etapas, como el parenting o la menopausia”.