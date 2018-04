La falta de liderazgo en el panorama político español y la falta de liderazgo entre los independentistas catalanes amenazan con convertir una crisis difícil pero manejable en una inestabilidad prolongada que termine por afectar al sistema institucional en su conjunto. La decisión del tribunal alemán de no aceptar la extradición de Carles Puigdemont por un posible delito de rebelión (no existió violencia suficiente, opinión jurídica compartida por muchos expertos españoles) no es el elemento principal en esta crisis. Al margen del desarrollo que tenga a partir de ahora la actuación del Tribunal Supremo, lo cierto es que la victoria de los abogados del dirigente independentista es un boomerang, en el sentido de que Puigdemont va a quedar muy probablemente inhabilitado de por vida para desarrollar cualquier actividad política y eso con todas las bendiciones de la justicia alemana, que no permite ejercer a alguien condenado por malversación.

Es verdad que la decisión alemana vuelve a colocar, de momento, al expresidente de la Generalitat en el centro de la política catalana, pero esa no es tampoco una buena noticia para amplios sectores del independentismo, porque Puigdemont no ejerce un liderazgo político indiscutido, ni mucho menos. Tiene, eso sí, un pequeño grupo de diputados, con capacidad de bloqueo, que le son fieles. El resto del movimiento independentista empieza a dar muestras de considerar a Puigdemont un problema.

La mayor esperanza de este amplio grupo es que el alivio de las penas a las que puedan ser condenados Puigdemont y los otros imputados, permita precisamente sacarles del primer plano político y del primer plano sentimental. El expresidente está incapacitado para abrir un diálogo con la mayoría no independentista de Cataluña y eso lo saben quienes dentro del movimiento soberanista quieren encontrar una solución antes de que la desconfianza y el resentimiento fracturen definitivamente la sociedad catalana. Ciudadanos y Arrimadas no van a desaparecer, como tampoco Roger Torrent o Elsa Artadi. “¿Cuánto vamos a tardar en saludarnos en los pasillos del Parlament?”, preguntó en el pleno Inés Arrimadas, que, no se olvide, tuvo más votos que Puigdemont en las últimas elecciones.

“Los sistemas políticos inestables son los que se muestran vulnerables a las presiones de las crisis (…) Las causas fundamentales de tales fallas parecen ser la falta de una creencia generalizada en la legitimidad de la autoridad estatal y la ausencia de un acuerdo general sobre cuál es el comportamiento político apropiado”. La definición anterior es tan comúnmente aceptada que hasta figura en la Enciclopedia Británica.

La inestabilidad política que padecemos procede de esos dos hechos. Primero, el Gobierno estatal no tiene falta de legitimidad (ganó unas elecciones), pero tiene una gran debilidad política, porque no ha conseguido formar una mayoría parlamentaria estable en lo que va de legislatura. De hecho, si no consigue el apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos en unas pocas semanas, Rajoy se vería abocado a convocar elecciones (salvo que alguien considere aceptable el insólito sistema propuesto por el popular Javier Maroto, según el cual se puede hacer un sorteo entre los diputados socialistas para designar a los cinco que apoyarían esos presupuestos).

Segundo, el independentismo catalán ha roto unilateralmente el consenso sobre cuál es el comportamiento político aceptable al saltarse el cumplimiento de las leyes y renunciar a los procedimientos habituales para resolver los conflictos. Cataluña ha demostrado también tener un serio problema de debilidad institucional (los independentistas han concedido un papel cuasi institucional muy relevante a grupos civiles particulares, como la ANC) y de falta de liderazgo político. Nada de lo que los españoles puedan alegrarse. Como nada hay en el deterioro del sistema institucional español que permita alegrarse a los independentistas catalanes, salvo que posean una notable torpeza y lentitud de entendederas.

