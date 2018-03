Arrimadas recrimina a Turull haber “decepcionado” a todo el mundo

Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha recriminado a Jordi Turull que con su discurso de investidura ha sido capaz de "decepcionar a todo el mundo", en alusión tanto a los independentistas por no haber reivindicado la república y por no haber reconocido tampoco "sus errores" y la realidad de que el procés es una farsa. La líder de Ciudadanos le ha espetado a Turull que su discurso ha sido tan poco "convincente" que no se lo ha creído ni él mismo. "Esto no es un debate de investidura. Estamos aquí con un capítulo más de la novela del procés. Sin su agenda complicada no sería candidato. Adaptan la situación política a la situación judicial que han creado. Usted no está aquí para ser presidente", ha dicho.

Durante su turno y en un tono más moderado en las formas que en otras ocasiones, Arrimadas se ha jactado de que el independentismo ha servido para cohesionar España y ha pedido este tenga el último capítulo de la larga novela del proces."Tenga la valentía política y personal de que esto todo ha sido una mentira", ha añadido señalando que parece feliz con la aplicación del artículo 155. Y le ha lanzado dos dardos: que fuera el ideólogo de una lema de campaña "La España subsidiada vive de la Cataluña productiva" y le ha asociado a los casos de corrupción que afectan a la familia Pujol. "Señor Pujol...¡Ay, no!", ha dicho. "No ha hablado mucho usted de corrupción. Y eso si que lo fue", ha afirmado mostrando una imagen en la que se le ve acompañando a Oriol Pujol a los juzgados.

Esquerra: Sergi Sabrià, portavoz de Equerra, ha querido ver la botella medio llena y ha afirmado que la celebración del Pleno era, en sí mismo, una victoria de la mayoría republicana de la Cámara tato, ha dicho si Jordi Turull es o no investido. "Si no es hoy será otro día. Encontraremos el camino pese a las presiones", ha afirmado, que ha intervenido en sustitución de Marta Rovira, citada hoy por el juez Llarena. El diputado ha urgido a formar Govern para acabar ya con la aplicación del artículo 155 porque, ha dicho, es "un deber que tenemos. "Cada día de 155 la herida es más profunda y no nos lo podemos permitir". Tras lamentar la deriva "autoritaria" y las "injerencias" del Estado, Sabrà ha hecho equilibrios al decir que la política catalana "no puede ir para atrás" pero tampoco poner en riesgo "el 1 de octubre y la reválida del 21 de diciembre". Sabrià ha admitido que en estos últimos meses el independentismo ha medido sus fuerzas y conocido sus "debilidadades". "Necesitamos una mayoría más solida", ha zanjado.

PSC. Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes, se ha preguntado por qué se está celebrando el Pleno porque el discurso parecía autonomista. "¿Por qué hacemos el Pleno? Se quiere el apoyo de la CUP pero se hace una propuesta autonomista. Algunos de los pasajes de Turull nos han recordado al listín de telefónico de Pujol", ha dicho Iceta. "Si no tienen mayoría entre los tres ¿Por qué lo hacen? ¿Es un cambio de paradigma? ¿O es para no decirlo?". El socialista ha valorado positivamente que Turull haya omitido la reivindicación de la independencia o alusiones al Consejo de la República. "Su discurso ha hecho un giro copernicano", ha señalado admitiendo su desconcierto ante el contenido del mismo.