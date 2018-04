En primera persona

Son muchos los españoles, mujeres y hombres, los que durante años han vivido, y todavía viven en, por y para África. Algunos prácticamente han pasado toda su vida allí; tanto tiempo que se consideran más africanos que europeos. Otros quizás lleven menos. Pero no cabe duda de que en todos ellos el continente ha dejado una huella indeleble al igual que ellos en él, porque su paso por allí no ha sido en vano. Sus vidas no pueden ser lo mismo después de haber compartido décadas con las mujeres y hombres de África. Son testigos privilegiados. Han tomado parte en los acontecimientos claves que han forjado la historia de África en las últimas décadas: lucha y movimientos contra la colonización, independencia, crisis políticas, económicas, sociales, guerras, forja de la paz, afianzamiento de la democracia, lucha por los derechos humanos, como la educación o la sanidad, empoderamiento de la mujer, de la juventud…

Estas experiencias están cargadas de sabiduría, anécdotas, proyectos, sueños, pesadillas, frustraciones, alegrías, ilusiones… y necesitan ser contadas para que no caigan en el olvido. Casa África las ha recopilado en una iniciativa titulada Proyecto Memoria y se presentará este 17 de abril, a las 12.00, en el CaixaForum Madrid. Un trabajo que además desde en el plano puramente académico, aporta un material fundamental para historiadores, investigadores, periodistas, documentalistas, cooperantes, trabajadores del tercer sector, y, en general, para cualquier persona interesada en conocer más y mejor África a través de las historias de estos misioneros, cooperantes o profesionales. No cabe duda de que nos encontramos ante un tesoro de incalculable valor. Pero, dada la avanzada edad de muchos de ellos, algunas de estas memorias podrían perderse para siempre

Por este motivo, con el fin de salvaguardar estas experiencias y vivencias, hace algunos años Casa África se impuso la tarea de recopilarlas para ponerlas al alcance del público general. Así nació el Proyecto Memoria. Gracias a él se ha realizado un gran número de entrevistas con cuidado detenimiento y profundidad a estas personas. Todas están recogidas en vídeo. Son grabaciones de alta calidad que están acompañadas de una galería de fotos históricas de cada uno de los protagonistas. Un proyecto que permite poner en contexto cada una de las experiencias y conocer los aspectos más relevantes de su tiempo en el continente. Igualmente aparecen noticias, fichas de los países y mapas, que asisten en esta tarea.

Un adelanto de este trabajo se puede ver en el siguiente teaser:

Muy pronto, todo ello se podrá consultar de forma abierta en el sitio web que se ha desarrollado desde Casa África: ProyectoMemoria.es. El organismo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, realiza este proyecto en el marco de la diplomacia pública a través del cual se fomenta el acercamiento entre España y África mediante actividades que promueven las relaciones con el continente vecino.

Hasta el momento, esta iniciativa acumula 53 entrevistas, muchas de ellas a misioneros que son, quizás, los que más largo tiempo pasan en el continente. Pero también exponen sus experiencias cooperantes y profesiones que han trabajado allí. Hasta el momento, se habla de 31 países que es donde las personas entrevistadas han vivido. Las grabaciones se han realizado en diversas localizaciones como la propia Casa África, la sede de Mundo Negro, Fundación Sur, algunas residencias de misioneros y sobre el terreno, en países como Senegal, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.

Este proyecto conlleva un arduo trabajo para sacar lo mejor de cada uno de los participantes, en entrevistas que duran entre 60 y 90 minutos. Posteriormente, se editan para extraer la información más destacada de cada biografía y más relevante en relación con cada uno de los países y el trabajo realizado en él. Luego se añaden las fotografías que cada uno de los protagonistas remite y que ilustran gráficamente su trabajo al mismo tiempo que las historias recientes de los países donde han vivido. Ya son más de 600 las fotos que se han unido a este gran documento.

El Proyecto Memoria, que cuenta con el apoyo de la Obra Social La Caixa, no está cerrado, continúa aumentando y en el futuro se unirán más historias y vivencias de españoles en África.

