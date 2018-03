Arnold Schwarzenegger, operado a corazón abierto

El actor Arnold Schwarzenegger ha sido sometido este viernes a una operación de urgencia a corazón de abierto, según ha informado el portal estadounidense TMZ. El exgobernador de California sufrió complicaciones durante el cambio de la válvula aórtica que le había sido implantada hace 20 años. El citado portal asegura que el intérprete se encuentra "estable".

Schwarzenegger, de 70 años, acudió al Hospital Cedars-Sinai para que le fuera reemplazada la válvula aórtica. Según TMZ, el equipo médico estaba preparado para, en caso de que fallara el recambio, operar rápidamente al actor a corazón abierto. La intervención duró varias horas.

Esta no es la primera vez que Schwarzenegger se somete a una operación de corazón. En 1997, le fue reemplazada la válvula aórtica, según el citado portal. En aquel momento, el intérprete explicó que la intervención se debía a una anomalía congénita y negó que tuviera algo que ver con el consumo de esteroides.

En su libro Total Recall: My Unbelievably True Life Story, Schwarzenegger contó que en un primer momento mantuvo en secreto esta operación con su mujer, Maria Shriver, a quien dijo que se iba de vacaciones a México. En una entrevista con el programa 60 Minutes, de la CBS, el intérprete relató que el médico que lo atendió le dijo que estaba "loco" cuando le explicó que pensaba dejar a su esposa al margen de la intervención quirúrgica.

"Me dijo 'tu mujer está embarazada, ¿qué quieres decir con que no vas a decírselo?", contó el actor. "Le respondí: ¡Este es el plan, voy a operarme del corazón, lo vas a hacer en secreto, nadie sabe nada al respecto, lo haremos a las seis de la mañana. Cuatro días después, me iré de aquí, viajaré a México y le diré a Maria que estoy allí, un poco ocupado y de vacaciones, cuando regrese estaré bronceado y nadie sabrá nada".